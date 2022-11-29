Швеція надасть Україні 500 мільйонів крон військової допомоги - Reuters

Швеція надасть Україні допомогу для протистояння російській агресії. Йдеться про 500 млн крон.

Про це повідомляє Reuters.

Прем’єр-міністерка Швеції Магдалена Андерссон заявила в понеділок, що Швеція надасть ще 500 мільйонів крон (46,75 мільйонів доларів) військової допомоги Україні, щоб допомогти їй захиститися від вторгнення Росії.

Після зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою Андерссон сказала журналістам, що уряд країни надасть Україні додатковий пакет допомоги у розмірі 1 мільярда крон, як військової, так і цивільної.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Швецію надати країні таку зброю, як гаубиці та снаряди.

"Поки триває війна, ми будемо просити більше зброї. Кожен євро, кожна куля, кожен снаряд має значення", - сказав Кулеба журналістам.

Прем'єр-міністр Швеції не надала подробиць військового пакету, але сказала, що він буде подібний до попередньої допомоги, яка включала протитанкову зброю, засоби індивідуального захисту та обладнання для розмінування.

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну, доки триватиме війна", – сказала Магдалена Андерссон.

Цивільна частина пакету включатиме закупівлі української пшениці, яка буде передана країнам, які відчувають нестачу продовольства, і сприятиме розвитку економіки України.

Допомога Україні за останній тиждень:

Державний секретар США Ентоні Блінкен 29 листопада оголосить про новий пакет допомоги Україні для відновлення енергетичного сектору України на тлі російських обстрілів.

У Великій Британії підтвердили надання українській армії ракет Brimstone - вдосконалену модель ракети з лазерним наведенням, дальність польоту якої вдвічі перевищує попередній варіант, який було поставлено близько пів року тому.

Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги, до якого увійшли великовантажні тягачі та автомобілі для прикордонників.

Уряд Бельгії затвердив новий пакет військової допомоги для України. До нього ввійшли 10 підводних безпілотників та дві мобільні лабораторії.

"Укренерго" отримає 372 млн євро на ремонт пошкоджених російськими ракетами енергооб'єктів. Кошти виділяють Європейський банк реконструкції та розвитку та Нідерланди.

Читайте також: