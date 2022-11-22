Велика Британія передала Україні модифіковану версію ракет Brimstone 2 з лазерним наведенням – ЗМІ

Велика Британія відправила Україні вдосконалену модель високотехнологічної ракети із системою лазерного самонаведення Brimstone 2. Дальність польоту цієї ракети вдвічі більша, ніж у попередньої версії.

Про це повідомляє Daily Telegraph, передає Еспресо.

Вперше Велика Британія передала Україні ракети Brimstone першого покоління близько шести місяців тому.

Зазначається, що зазвичай ракети Brimstone 2 запускаються з винищувачів, проте українські військові використовують як пускову платформу модифіковані вантажівки.

"Ракети, кожна з яких коштує близько 175 тисяч фунтів стерлінгів, призначені в основному для ураження наземних цілей, у тому числі транспортних засобів, що рухаються з великою швидкістю. Brimstone, зокрема, можуть самостійно вибирати кращу ціль із заздалегідь запрограмованого списку за допомогою високочастотного радара, не чіпаючи при цьому цивільних транспортних засобів або менш важливої військової техніки супротивника", - йдеться у повідомленні.

Враховуючи лазерне наведення та високу точність, ракети можуть запускатися у густонаселених районах, що знижує ймовірність жертв серед цивільного населення.

Військова допомога Україні

Від початку повномасштабної війни Росії проти України США та західні партнери активно надають військову допомогу Україні.

США готують новий пакет військової допомоги для України, про який оголосять найближчими тижнями. Очільник Міноборони США Ллойд Остін заявив, що Україна вже отримала від Сполучених Штатів Америки військову допомогу на понад $20 млрд.

17 листопада парламент Швеції дозволив передати Україні до кінця року оборонних матеріалів на максимальну суму в понад 287 мільйонів доларів.

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню підтвердив, що Україна отримала два зенітно-ракетні комплекси Crotale та дві реактивні системи залпового вогню LRU.

Люксембург передасть Україні в межах військової допомоги партію позашляховиків HMMWV.

Литва оголосила про передавання Україні нового пакета військової допомоги. Туди увійдуть 155-мм снаряди та зимова форма для ЗСУ.

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