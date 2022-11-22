На Одещині тривають екстрені відключення світла: що відомо

Графіки наразі не діють.
У вівторок, 22 листопада, в Одеській області триватимуть екстрені відключення електроенергії.
Про це повідомили на сайті ДТЕК Одеські електромережі.
Складені для стабілізаційних відключень графіки наразі не діють. До слова, екстрені відключення на в області також діяли напередодні, 21 листопада.
"Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що відключення не будуть масовими. Потреба електроенергії, яку потрібно стабілізувати, становить на 10% більше, ніж зазначено в графіках. Тому у деяких споживачів живлення вимикатимуть поза графіком.
Як повідомлялося, в "Укренерго" заявляли, що 22 листопадау всіх регіонах застосовуватимуть планові відключення світла за графіками. Екстрені (аварійні) відключення не прогнозуються.
Читайте також:
- Світла може не бути дуже довго: гендиректор YASNO назвав три сценарії щодо відключення електрики
- Зеленський назвав регіони, де найскладніша ситуація з електрикою
- Сприятливий та негативний сценарії: скільки українці можуть просидіти без світла в разі блекауту