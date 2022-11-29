"Нафтогаз" звернувся до США щодо додаткових постачань газу

Голова держкоманії звернувся до USAID з приводу надання Україні додаткових обсягів газу.

Голова правління НАК "Нафтогаз-Україна" Олексій Чернишов звернувся до Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) з приводу надання Україні додаткових обсягів газу для проходження зими.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Продовжую співпрацю з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) в новій ролі – провів зустріч із Ерін МакКі, головою USAID – US Agency for International Development в Європі та Азії. Ключове – додатковий обсяг газу, необхідний для проходження цього опалювального сезону", - йдеться у повідомленні.

Також йшлося про оперативну допомогу у вигляді матеріалів та обладнання, зокрема, про метанол, газові компресори, дизельні генератори та обладнання для видобутку газу.

Опалювальний сезон в Україні

На початку листопада Кабінет міністрів призначив ексміністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова головою правління НАК "Нафтогаз України".

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль раніше наголосив, що українці повинні підготуватися до важкої зими, придбати собі низку необхідних речей.

Хоча він зазначив, що в Україні попри обстріли, розпочався опалювальний сезон, і газу у сховищах достатньо, аби стабільно пройти зиму.

Російські війська 17 листопада здійснили масований обстріл газовидобувної інфраструктури АТ "Укргазвидобування" на сході України.

Норвегія надасть Україні грант на майже 200 млн євро для додаткової закупівлі газу на зиму.

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