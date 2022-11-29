"Нафтогаз" обратился к США касательно дополнительных поставок газа

Глава госкомании обратился к USAID по поводу предоставления Украине дополнительных объемов газа.

Председатель правления НАК " Нефтегаз-Украина" Алексей Чернышев обратился к Агентству США по международному развитию (USAID) по поводу предоставления Украине дополнительных объемов газа для прохождения зимы.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Продолжаю сотрудничество с Агентством США по международному развитию (USAID) в новой роли – провел встречу с Эрин МакКи, главой USAID – US Agency for International Development в Европе и Азии. Ключевое – дополнительный объем газа, необходимый для прохождения этого отопительного сезона", — говорится в сообщении.

Речь также шла об оперативной помощи в виде материалов и оборудования, в частности, о метаноле, газовых компрессорах, дизельных генераторах и оборудовании для добычи газа.

Отопительный сезон в Украине

В начале ноября Кабинет министров назначил экс-министра развития громад и территорий Алексея Чернышева главой правления НАК "Нафтогаз-Украины".

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль ранее подчеркнул, что украинцы должны подготовиться к тяжелой зиме, приобрести себе ряд необходимых вещей.

Хотя он отметил, что в Украине, несмотря на обстрелы, начался отопительный сезон, и газа в хранилищах достаточно, чтобы стабильно пройти зиму.

Российские войска 17 ноября произвели массированный обстрел газодобывающей инфраструктуры АО "Укргазвыдобування" на востоке Украины.

Норвегия предоставит Украине грант почти на 200 млн евро для дополнительной закупки газа на зиму.

Читайте также: