Олексій Чернишов очолив "Нафтогаз України"

Кабінет міністрів призначив ексміністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова головою правління НАК "Нафтогаз України".

Про це йдеться у розпорядженні уряду, оприлюдненому на сайті Кабінету міністрів. Раніше уряд звільнив Юрія Вітренка.

Розпорядження уряду, підписане прем'єром Денисом Шмигалем, набирає чинності від 4 листопада 2022 року.

Нагадаємо, Верховна Рада України 3 листопада погодила звільнення з посади міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова. Звільнення підтримали 279 депутатів.

1 листопада Кабінет міністрів України звільнив Юрія Вітренка з посади очільника НАК "Нафтогаз України".

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