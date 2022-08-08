Чи можна пити каву натщесерце

Що може бути краще чашки кави зранку? Цей напій чудово бадьорить та додає енергії на цілий день. Багато людей навіть заміняють ним повноцінний сніданок. Але чи можна пити каву на голодний шлунок - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Дія кофеїну на організм - чому кава бадьорить

Коли кофеїн потрапляє в кров, а потім в мозок, він починає впливати на вироблення деяких гормонів. Так, під його дією на нетривалий час збільшується кількість дофаміну. Саме тому людина, яка випила каву, відчуває покращення настрою та морального духу. А ще кофеїн впливає на збудливість спинного мозку та позитивно впливає на концентрацію, пам'ять, розумову і фізичну активність.

Після потрапляння в організм, кофеїн блокує дію гормону, який відповідає за почуття сонливості та уповільнення реакцій. Тому на деякий час підвищується працездатність, не хочеться спати.

Випивши всього лише одну чашечку ароматного напою, у людини підвищується увага, з'являється блиск в очах. Все це відбувається завдяки стимуляції вироблення адреналіну. Цей гормон відповідає за розширення судин, підвищення кров'яного тиску, частіше серцебиття. Часто адреналін асоціюють лише зі стресовими ситуаціями, однак він потрібен організму для тренування, роботи, приймання правильних рішень у важливих ситуаціях. Звичайно, коли його кількість помірна.

Кава і її вплив на травлення

Чи можна пити каву на голодний шлунок? / Фото: Pexels

Щоб зрозуміти, чи можна пити каву на голодний шлунок, потрібно спочатку дізнатися, як цей напій впливає на процес травлення. Коли активні компоненти кави (наприклад, хлорогенова кислота) потрапляють до шлунку, то відразу починають активно діяти і подразнюють його стінки. Сам же шлунково-кишковий тракт сприймає ранковий напій як повноцінну їжу, а тому запускає механізми перетравлення. Тобто, починає виділятися соляна кислота, яка потрібна для знезараження та розщеплення продуктів харчування. Але кава - це напій. Якщо ви будете споживати її без їжі чи натщесерце, соляна кислота буде всі свої сили направляти на взаємодію зі стінками шлунку.

Тож, чи можна пити каву на голодний шлунок

Якщо ви не можете уявити свій ранок без чашечки ароматного напою, але також піклуєтесь про своє здоров'я, потрібно відмовитися від вживання її натщесерце.

Чому не можна пити каву на голодний шлунок? Навіть невелика порція напою являє собою серйозну загрозу для травної, серцево-судинної, нервової систем. Так, всього лише одна чашечка кави без повноцінної їжі підвищує рівень кортизолу в крові, а це з часом призводить до сильної залежності. Адже організм вже не повинен самостійно підвищувати рівень кортизолу, за нього все зробить напій.

Кожна порція випитої натщесерце кави - важкий удар по шлунку. Через те, що кислота починає роз'їдати стінки шлунку, це може стати причиною печії, нудоти на навіть гастриту в майбутньому.

А якщо ви вже мучаєтесь від виразки шлунку, гастриту чи іншими проблемами шлунково-кишкового тракту, варто розуміти, що кава на голодний шлунок тільки погіршить ситуацію.

Також варто пам'ятати, що цей напій не панацея від сонливості, він лише додає бадьорості на деякий час, тонізуючи тільки здоровий організм.

Коли можна пити каву

Медики рекомендують вживати каву лише після повноцінного сніданку. А ще краще - зачекати 30 хвилин або й одну годину. А вже тоді пити ароматний напій.

Час споживання кави також дуже важливий, хоча і мало хто про це задумується. Якщо вірити біологічним ритмам організму, найбільш сприятливим часом вважаються ранкові години між 9:30 та 11:30. Саме в цей період рівень кортизолу падає і його потрібно підняти. А кава в цьому допоможе.

Не рекомендується пити каву ввечері. Це може надмірно збудити нервову систему та принести проблеми зі сном. Щоб перетравити каву організму потрібно не менше 4 годин. А тому небажано споживати напої з кофеїном після 16:00.