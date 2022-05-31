Як отримати допомогу на поховання під час воєнного стану: куди звертатися, які документи потрібні

Як отримати допомогу на поховання під час воєнного стану: куди звертатися, які документи потрібні

Як отримати допомогу на поховання працівника, пенсіонера, безробітного, інших осіб, який розмір допомоги, які документи надати - в матеріалі ТСН.ua

Порядок виплати на поховання в умовах воєнного стану визначається законодавством. Розмір грошової виплати та куди звертатися, щоб отримати допомогу залежить від категорії особи, до якої належав померлий чи померла.

Хто може отримати допомогу на поховання

Під час воєнного стану допомогу на поховання можуть отримати особи, які здійснити процес поховання.

Куди звертатися для отримання допомоги та її розмір залежить від категорії померлої особи. Це може бути працівник, пенсіонер, військовий пенсіонер, безробітний, інше. В кожному з цих випадків, потрібно звертатися в різні органи та розмір допомоги буде різним.

Як отримати допомогу на поховання застрахованої особи

Допомога на поховання працівника за останнім (основним) місцем роботи може бути отримана коштом роботодавця або Фонду соціального страхування. Щоб отримати допомогу від ФСС потрібно звернутися до найближчого відділення Фонду соціального страхування України незалежно від місця реєстрації. Розмір такої допомоги від Фонду соціального страхування становить 4100 грн.

Документи які потрібні надати до ФСС:

заяву-розрахунок;

оригінал виписки з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або оригінал довідки про смерть;

копію свідоцтва про смерть (завірену страхувальником на підставі оригіналу).

Як отримати допомогу на поховання працівника

Допомога на поховання померлого робітника здійснюється роботодавцем виключно з останнього перед смертю місця роботи (у тому числі перед виходом на пенсію). Допомога на поховання в такому випадку може бути у грошовій та іншій формі - у вигляді оплати ритуальних послуг чи послуг, наданих безпосередньо роботодавцем як то надання автотранспорту. З боку роботодавця має бути виданий відповідний наказ щодо надання допомоги на поховання померлого працівника.

Документи які необхідно подати:

свідоцтво про смерть;

заява про виплату допомоги на поховання.

Як отримати допомогу на поховання пенсіонера

Якщо помер пенсіонер, необхідно звернутися до будь-якого відділення Пенсійного фонду України не залежно від місця реєстрації.

Документи, які необхідні подати:

Документ, що підтверджує особу заявника.

Заяву про виплату допомоги на поховання.

Витяг із Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або документ, що підтверджує факт смерті.

Або інший документ, що підтверджує факт смерті. Наприклад, документ, що підтверджує факт смерті, виданий компетентним органом іноземної держави (у випадку, якщо пенсіонер помер за межами України та реєстрація смерті проведена компетентними органами іноземної держави, законодавством якої не передбачено видачі зазначених довідок).

Допомога надається у розмірі двомісячної пенсії, яку отримував пенсіонер на час смерті.

Якщо померлий був військовим пенсіонером, допомога у такому випадку виплачується у розмірі тримісячної пенсії померлого, але не менше за п’ятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Якщо пенсіонер помер за межами України та реєстрація смерті проведена компетентними органами іноземної держави, законодавством якої не передбачено видачі зазначених довідок, заявник має надати свідоцтво про смерть або інший документ. Термін звернення за отриманням допомоги на поховання пенсіонера в такому випадку не обмежується.

Як отримати допомогу на поховання на безробітну особу

Для отримання допомоги на безробітного необхідно звернутися до центру зайнятості за місцем перебування безробітного на обліку.

Документи, які необхідно подати в такому разі:

документ, що підтверджує факт смерті безробітного (довідка про смерть);

документ, що засвідчує особу, яка здійснила поховання (паспорт або інший документ, що посвідчує особу).

Допомога на поховання у разі смерті безробітного виплачується у розмірі прожиткового мінімуму.

Як отримати допомогу на поховання інших осіб

Якщо померла особа на момент смерті не досягла пенсійного віку, не працювала, не була застрахованою, не перебувала на службі, не була зареєстрована у центрі зайнятості, потрібно звернутися до місцевих органів влади за останнім місцем проживання померлого. Розмір допомоги на поховання встановлює орган місцевого самоврядування та у різних регіонах він може бути різний.

Як отримати допомогу на поховання особи, як померла на непідконтрольній території, або на території, де ведуться бойові дії

В першу чергу, потрібно підтвердити факт смерті такої особи. Для цього необхідно звернутися до суду за місцем проживання (перебування) заявника з заявою про встановлення факту смерті особи на відповідній території, в якій зазначити:

факт, який заявник просить встановити та з якою метою;

причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують цей факт.

До заяви необхідно додати такі документи:

докази, що підтверджують викладені заявником обставини (наприклад, письмові свідчення очевидців, фото з місця поховання, примірник колективного акту про настання смерті та/або інші докази, що підтверджують факт настання смерті);

довідку про неможливість відновлення втрачених документів (наприклад, письмова відмова органів державної реєстрації актів цивільного стану)

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