Можно ли пить кофе натощак

Что может быть лучше чашки кофе с утра? Этот напиток отлично бодрит и добавляет энергии на целый день. Многие даже заменяют им полноценный завтрак. Но можно ли пить кофе на голодный желудок – читайте в материале ТСН.ua.

Действие кофеина на организм – почему кофе бодрит

Когда кофеин попадает в кровь, а затем в мозг, он начинает оказывать влияние на выработку некоторых гормонов. Так, под его действием на непродолжительное время увеличивается количество дофамина. Именно поэтому выпивший кофе человек чувствует улучшение настроения и морального духа. А еще кофеин влияет на возбудимость спинного мозга и оказывает положительное влияние на концентрацию, память, умственную и физическую активность.

После попадания в организм кофеин блокирует действие гормона, отвечающего за чувство сонливости и замедление реакций. Поэтому на время повышается работоспособность, не хочется спать.

Выпив всего лишь одну чашечку ароматного напитка, у человека повышается внимание, появляется блеск в глазах. Все это происходит благодаря стимуляции выработки адреналина. Этот гормон отвечает за расширение сосудов, повышение кровяного давления, чаще сердцебиение. Часто адреналин ассоциируют только со стрессовыми ситуациями, однако он нужен организму для тренировки, работы, принятия правильных решений в важных ситуациях. Конечно, когда его количество умеренно.

Кофе и его влияние на пищеварение

Можно ли пить кофе на голодный желудок? / Фото: Pexels

Чтобы понять, можно ли пить кофе на голодный желудок, нужно сначала узнать, как этот напиток влияет на пищеварительный процесс. Когда активные компоненты кофе (например, хлорогеновая кислота) попадают в желудок, сразу начинают активно действовать и раздражают его стенки. Сам же желудочно-кишечный тракт воспринимает утренний напиток как полноценную пищу, а потому запускает механизмы переваривания. То есть начинает выделяться соляная кислота, которая нужна для обеззараживания и расщепления продуктов питания. Но кофе – это напиток. Если вы будете употреблять его в пищу без пищи или натощак, соляная кислота будет все свои силы направлять на взаимодействие со стенками желудка.

Можно ли пить кофе на голодный желудок

Если вы не можете представить свое утро без чашечки ароматного напитка, но также заботитесь о своем здоровье, нужно отказаться от употребления его натощак.

Почему нельзя пить кофе на голодный желудок? Даже небольшая порция напитка представляет серьезную угрозу для пищеварительной, сердечно-сосудистой, нервной систем. Да, всего лишь одна чашечка кофе без полноценной пищи повышает уровень кортизола в крови, а это со временем приводит к сильной зависимости. Ведь организм уже не должен самостоятельно повышать уровень кортизола, при нем все сделает напиток.

Каждая порция выпитого натощак кофе – тяжелый удар по желудку. Из-за того, что кислота начинает разъедать его стенки, это может стать причиной изжоги, тошноты на даже гастрите в будущем.

А если вы уже мучаетесь от язвы желудка, гастрита или других проблема желудочно-кишечного тракта, следует понимать, что кофе на голодный желудок только усугубит ситуацию.

Также следует помнить, что этот напиток не панацея от сонливости, он лишь придает бодрости на время, тонизируя только здоровый организм.

Когда можно пить кофе

Медики рекомендуют употреблять кофе только после полноценного завтрака. А еще лучше – подождать 30 минут или и один час. А уж тогда пить ароматный напиток.

Время потребления кофе тоже очень важно, хотя и мало кто об этом задумывается. Если верить биологическим ритмам организма, наиболее благоприятным временем считаются утренние часы между 9:30 и 11:30. Именно в этот период уровень кортизола падает, и его нужно поднять. А кофе в этом поможет.

Не рекомендуется пить кофе вечером. Это может чрезмерно разбудить нервную систему и принести проблемы со сном. Чтобы переварить кофе организма, нужно не менее 4 часов. Поэтому нежелательно потреблять напитки с кофеином после 16:00.