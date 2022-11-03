Чернишов підтвердив, що може очолити "Нафтогаз" - нардеп Железняк

Олексій Чернишов також прокоментував об’єднання Міністерства розвитку громад і територій з Міністерством інфраструктури.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, який подав у відставку, підтвердив, що може очолити національну акціонерну компанію "Нафтогаз України".

Про це депутат Верховної Ради від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у своєму Telegram-каналі.

Железняк написав, що комітет Ради з питань місцевого самоврядування одноголосно підтримав заяву про відставку Чернишова з посади міністра розвитку громад та територій.

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За його словами, Чернишов відзвітував комітету про роботу міністром і прокоментував свій перехід до "Нафтогазу".

"Перехід у "Нафтогаз" мотивований в першу чергу енергетичною небезпекою, за яку він відповідає як голова штабу. І сказав, що після його звільнення КМУ може розглядати питання про потенційне призначення на посаду у "Нафтогаз", - написав депутат.

Чернишов також прокоментував об’єднання Міністерства розвитку громад і територій з Міністерством інфраструктури. Зокрема він сказав, що така "реконфігурація" опрацьовується і пов’язана зі скороченням витрат і кількості міністерств, але "поки про це говорити передчасно".

"Відповідна постанова зараз буде зареєстрована в Раді і підтримана найближчим часом", - написав Железняк.

Нагадаємо, Олексій Чернишов подав у відставку 2 листопада з посади міністра розвитку громад і територій України.

1 листопада у Кабміні підтвердили звільнення Юрія Вітренка з посади голови правління НАК "Нафтогаз України".

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