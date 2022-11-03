Рада ухвалила бюджет на 2023 рік

Документ у другому читанні та в цілому підтримали 295 депутатів.

Верховна Рада України 3 листопада ухвалила державний бюджет на 2023 рік.

"За" проголосували 295 нардепів.

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, це рекорд по найбільш завчасному ухваленню бюджету за історію України.

"Тепер сподіваємося, що міжнародні партнери оцінять нашу пунктуальність і повністю профінансують закладений, теж рекордний, дефіцит у розмірі 38 млрд $", - написав він у Telegram.

Нагадаємо, що 3 вересня уряд підтримав проєкт державного бюджету на наступний рік. 7 жовтня парламент затвердив проєкт державного бюджету на 2023 рік у першому читанні. 31 жовтня Кабінет міністрів ухвалив проєкт держбюджету на 2023 рік до другого читання з урахуванням пропозицій народних депутатів.

В документі урядовці врахували пропозиції нардепів та скоригували прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) на 2023 рік у бік консервативного сценарію (3,2% замість 4,6%). Прогноз інфляції зменшили від 30% до 28%.

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Згідно з проєктом закону, доходи держбюджету на 2023 рік передбачені у сумі 1 трлн 329,3 млрд гривень. Видатки становитимуть 2 трлн 580,7 млрд гривень, зокрема загального фонду 2 трлн 296,5 млрд гривень, спеціального фонду 284,2 млрд гривень. Граничний обсяг дефіциту становить 1 трлн 296,5 млрд гривень.

Пріоритет №1 у бюджеті – безпека й оборона – залишається незмінним. На боротьбу з окупантами виділяють понад 1 трлн грн. Це більше 18% ВВП.

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