Рада приняла бюджет на 2023 год

Документ во втором чтении и в целом поддержали 295 депутатов.

Верховная Рада Украины 3 ноября приняла государственный бюджет на 2023 год.

"За" проголосовали 295 нардепов.

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, это рекорд по самому раннему принятию бюджета за историю Украины.

"Теперь надеемся, что международные партнеры оценят нашу пунктуальность и полностью профинансируют заложенный, тоже рекордный, дефицит в размере 38 млрд $", — написал он в Telegram.

Напомним, что 3 сентября правительство поддержало проект государственного бюджета на следующий год. 7 октября парламент утвердил проект государственного бюджета на 2023 год в первом чтении. 31 октября Кабинет министров принял проект госбюджета на 2023 год ко второму чтению с учетом предложений народных депутатов.

В документе чиновники учли предложения нардепов и скорректировали прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) на 2023 год в сторону консервативного сценария (3,2% вместо 4,6%). Прогноз инфляции снизили от 30% до 28%.

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Согласно проекту закона, доходы госбюджета на 2023 год предусмотрены в сумме 1 трлн 329,3 млрд. гривен. Расходы составят 2 трлн. 580,7 млрд. гривен, в том числе общего фонда 2 трлн. 296,5 млрд. гривен, специального фонда 284,2 млрд. гривен. Предельный объем дефицита составляет 1 трлн 296,5 млрд. гривен.

Приоритет №1 в бюджете – безопасность и оборона – остается неизменным. На борьбу с оккупантами выделяют более 1 трлн. Это больше 18% ВВП.

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