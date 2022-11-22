Яку середню температуру взимку в будинках встановлюють жителі різних країн

Для кожної країни є свої показники середньої температури всередині будинку взимку. ТСН.ua розповідає, який показник термометра чекає вас в будинках тієї чи іншої країни з холодними зимами, де температура найвища, а де – найнижча.

Українці звикли обтоплювати своє житло так, що взимку воно нагадує курортну країну. Інколи у квартирах ставало так спекотно, що мешканці вимушені відкривати вікна. Іноземці від такого завжди були у шоку.

В той час як Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що температура мінімум 18 °C є безпечною та добре збалансованою температурою в приміщенні для захисту здоров’я населення в цілому в холодну пору року, тоді як вищий мінімум може знадобитися для вразливих груп, включаючи дітей, людей похилого віку та людей із серцево-респіраторними та іншими хронічними захворюваннями.

Цьогорічна зима стане випробовуванням для всіх без винятку країн, уряди яких вводять обмеження на споживання електроенергії, газу, відповідно обмеження на опалення. Розповідаємо який температурний режим був прийнятий у різноманітних країнах до початку війни з Росією.

Найвищого середнього температурного режиму +20 і вище дотримувалися в Україні, США, Румунії та Росії. З одного боку, це можна пояснити справді суворим кліматом, а з іншого – цінами на газ у цих країнах. Централізоване або індивідуальне газове опалення використовують в Україні, РФ та Румунії, у США, в основному використовуються будинкові газові котли.

Румунія — плюс 20°C

В Румунії зими відносно м’які, адже вона розташована південніше України. Не дивлячись на це, топлять тут достатньо добре. У румунських містах найчастіше використовують централізоване газове опалення. В 90-ті роки багато будинків перейшли на власні котли для опалення та водонагріву.

Румунія зимою

США - 20°C тепла

Сполучені Штати — це велика країна з різноманітним кліматом. Тут є багато штатів, де взимку нерідко можна побачити сніг, а житло потребує хорошого опалювання. Штат від штату відрізняється як середньою загальноприйнятою температурою, так і системою обігріву. У Каліфорнії, наприклад, відсутнє знайоме нам центральне водяне опалення, тут переважно користуються повітряним опаленням та кондиціюванням. В деяких будинках не має і такого опалення, жителі користуються газовими чи електричним обігрівачами. У великих будинках, зазвичай, стоїть газове опалення і включає його власник будинку, або його управитель.

Америка зимою

Угорщина — плюс 19°C

Будинки в Угорщині можна глобально розділити на старі (віком близько 100 років) та нові (до 50 років). У старих будинках ні центрального опалення, ні центрального гарячого водопостачання не має, а в нових будинках все це є.

Кожна квартира в старій оселі опалює сама себе: можна електрикою, можна газом, можна газовою або навіть дров'яною пічкою

Буває, що в підвалі будинку встановлюють котел, який нагріває воду для всього будинку, виходить центральне опалення. Для нових будинків стоять котельні, які топлять одразу на кілька будинків.

Угорщина зимой

Чехія -18,5°C тепла

У Чехії дії центральне водяне опалення, але деякі чехи вважають його недостатнім та переходять на індивідуальні газові котли та теплові. загалом у Чехії використовують різноманітні системи опалення - від центрального опалення від котелень і ТЕЦ до кімнатних стаціонарних обігрівачів.

Чехія зимою

Данія - 18,4°C

Данія відома дорожнечею централізованого опалення. За рік тут можна було заплатити 4 000 €. З цієї причини, жителі часто встановлюють каміни у себе вдома, запасаються дровами та вимикають батареї.

Іспанія — в середньому 17,8°C

В Іспанії не найхолодніші помешкання взимку, але поняття «центрального опалення» тут суттєво відрізняється від звичного нам. Так, опалюють будинки тут лише ввечері, з 19 до 22 години. Тобто коли більшість іспанців повертаються з роботи додому, в оселях стає тепло. В інший же час іспанцям доводиться користуватись електричними обігрівачами, столами з підігрівом та теплими ковдрами.

Іспанія зимою

Італія — в середньому плюс 17,3°C тепла

Ситуація з опаленням в Італії дуже схожа на іспанську, тут навіть трохи холодніше. Так само як і іспанців, централізовано їх обігрівають ввечері. Сподіватись італійцям доводиться тільки на теплі зими, які тут дійсно не рідкість, а також користуватися радіаторами та одягатись у теплі піжами.

Німеччина — плюс 17°C

В Німеччині опалення не з дешевих, тому тут загальні котли будинків розташовуються в підвалі та регулюється так, щоб не витратити величезні гроші на опалення.

У житлових та громадських будівлях площею від 501 до 1000 кв.м найдешевше обходиться опалення тирсою. На другому місці – пелети, на третьому – теплові помпи, на четвертому – газ, на п'ятому – солярка. А найдорожче в Німеччині – централізоване мережеве теплопостачання.

Франція - 16,8 °C

У Франції немає центрального опалення, але є загальне будинкове. Його перевагою є автономність, тобто французи самі можуть вирішувати, коли починати опалювальний сезон та яку температуру встановлювати у будинку. Але увімкнення такого опалення все одно дороге задоволення, тому підтримувати високу температуру взимку – це не про Францію.

Франція зимою

Нідерланди - 16°C

В Нідерландах також відсутнє централізоване опалення, а індивідуальне котельне опалення використовує газ, що нагріває воду. Голанці не вмикають опалення на повну потужність, адже тепло тут дуже дороге. Гаряча вода тут теж не з дешевих і один похід в душ коштував 50 євроцентів. Через високу ціну за опалення, голанці зазвичай опалюють лише гостинну кімнату та кухню.

Великобританія - 15°C тепла

Англійці – народ економний. Вони звикли до холодних зим і їх націю можна назвати північною. Ті, хто відвідував Великобританію узимку, розповідають легенди про холод в британських будинках і про те, як рятуються від нього британці. Наприклад, жителі підкладають розпечені цеглини під холодну постіль, щоб не замерзнути вночі, для економії тут встановлюють одразу два крани - для холодної та гарячої води. Так, в британських оселях є газові колонки, але вони працюють далеко не на повну потужність, щоб не збільшувати й без того не маленьку квартплату. Середня температура в житлових приміщеннях тут 15° C, а у ванні взагалі 10° C

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Британія зимою

Японія — плюс 10°C

Японія – зовсім не південна країна і зими тут бувають суровими, особливо на півночі країни. При цьому, взимку японські домівки взагалі не опалюються! Тому зима в Японії насправді холодна і японці використовують, щоб зігрітися все, що можуть. Вони вмикають взимку кондиціонери, радіатори, масляні печі, електроковдри та електрокилими. Унікальними для Японії є низькі столи – «котацу», що допомагають зігріватися від електрокилимів та грілки «ютанпо» - фаянсові або металеві, овальної форми, місткості для води, яку загортають у ковдру та гріються таким способом вночі. Зранку воду з ютанпо (грілок) використовують для вмивання, адже вона залишається теплою протягом усієї ночі.

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