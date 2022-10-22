Як жителям багатоповерхівок підготуватися до відключення електроенергії та скільки це коштує

Українці готуються до складної зими. Скільки коштують джерела електропостачання, чому вони не підходять для багатоповерхівок, як підготуватись до блекаутів в будинках, читайте в матеріалі ТСН.ua

Про те, що опалювальний сезон буде надскладним, не сумнівається, напевно, ніхто.

Які є джерела електропостачання та скільки вони коштують

Різноманітні експерти радять подбати про альтернативні джерела електропостачання, як то генератори, джерела безперебійного живлення чи сонячні панелі. Які вони бувають та скільки коштують:

Генератори бувають газові, бензинові, дизельні. Газові генератори можуть підключатись до газової мережі або працювати на балоні. Тривалість роботи - до 10-12 годин. Крім значного шуму, важливий недолік генераторів - "вихлопи", які потребують постійного провітрювання. Щодо вартості, бензинові генератори коштують у Києві близько від 20 тисяч гривень до 50 тисяч гривень. Вартість простих моделей дизельного генератора становить близько 90 тис. гривень . Газові генератори , які є у продажу, представлені здебільшого великими станціями, які можуть працювати на газі та на бензині чи дизелі. Вартість таких станцій — до 250-300 тисяч гривень . Плюс такі моделі дуже габаритні, тому навряд чи підійдуть для квартири в багатоповерхівці.

бувають газові, бензинові, дизельні. Газові генератори можуть підключатись до газової мережі або працювати на балоні. Тривалість роботи - до 10-12 годин. Крім значного шуму, важливий недолік генераторів - "вихлопи", які потребують постійного провітрювання. Щодо вартості, коштують у Києві Вартість простих моделей становить . , які є у продажу, представлені здебільшого великими станціями, які можуть працювати на газі та на бензині чи дизелі. Вартість таких станцій — . Плюс такі моделі дуже габаритні, тому навряд чи підійдуть для квартири в багатоповерхівці. Джерело безперебійного живлення вмикається між стаціонарною електромережею та побутовими приладами напряму та залежить від подачі електроенергії. Живиться від акумулятора, виконує функції стабілізатора. При поновленні електропостачання автоматично вмикається та заряджає акумулятор для наступного старту, обмежений лише місткістю акумулятора та кількістю підключених приладів. Але акумулятор у будь-якому випадку потрібно періодично заряджати від електрики. Вартість джерел безперебійного живлення - 5-7 тисяч , а вартість акумулятора до них ще плюс 10-17 тисяч.

вмикається між стаціонарною електромережею та побутовими приладами напряму та залежить від подачі електроенергії. Живиться від акумулятора, виконує функції стабілізатора. При поновленні електропостачання автоматично вмикається та заряджає акумулятор для наступного старту, обмежений лише місткістю акумулятора та кількістю підключених приладів. Але акумулятор у будь-якому випадку потрібно періодично заряджати від електрики. , а вартість Навіть найсучасніші сонячні панелі мають потужність максимум 500 Вт та вимагають спеціального інвертора, який перетворює постійну напругу у 220 вольтів змінної. Використовувати сонячну батарею можна або онлайн, поки є сонце, або під'єднати акумулятор, куди "запасати" електроенергію. Мінімальна вартість сонячної панелі, моделі на 200 Вт - 30 тисяч гривень.

Не кажучи вже про гроші, обладнати квартиру під автономне електропостачання не так просто, окремі генератори в кожній квартирі не поставиш. І якщо не буде електроенергії, автоматично зупиняється водопостачання, не буде працювати каналізація.

Чи врятують буржуйки?

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В принципі, варіант із буржуйкою можливий і у квартирі, але він вкрай небезпечний у протипожежному плані.

Крім буржуйок можна купити гасові, газові та бензинові обігрівачі, вартість таких обігрівачів – від 1000 тисячі гривень плюс вартість палива. Але ці пристрої, так само як і буржуйки потребують гарної вентиляції приміщення та можуть призвести до пожежі.

На випадок повного апокаліпсиса, відсутності газу, електрики, опалення Геннадій Рябцев радить придбати по мінімуму:

10 пачок сухого спирту (це 300-400 гривень) на якому можна закип'ятити воду або приготувати щось. Запас на декілька днів.

Ліхтар із потужним акумулятором, зарядки його вистачить на 6-8 годин. Вартість близько 800 гривень.

Портативна газова плитка, за ціною близько 1000 гривень плюс 100 гривень за кожен балон із газом.

Резервуари для зберігання води, зокрема, технічної на кілька відер.

Біокамін на етанолі, ціна близько 10 тисяч гривень плюс вартість палива. На думку експерта це зараз чи не єдине рішення для опалення однієї кімнати у квартирі багатоповерхівки.

Разом такий набір коштуватиме близько 12,5-13 тисяч гривень.

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