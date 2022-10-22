Іран може надсилати Росії додаткові дрони-камікадзе – Блінкен

Блінкен сказав, що США працюють над протидією зусиллям Ірану та посиленням здатності України відбивати напади.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Іран може надсилати більше ударних безпілотних літальних апаратів Росії, щоб допомогти армії РФ завдати ударів по цілях в Україні, оскільки США знову засудили Тегеран за допомогу вторгненню президента Володимира Путіна.

Про це пише Bloomberg.

"Ми вважаємо, що Росія отримала десятки цих БПЛА з Ірану, і, можливо, у розробці є ще більше", - сказав Блінкен журналістам на брифінгу.

Блінкен виступив через день після того, як Білий дім звинуватив Іран у відправці інструкторів і техніків до Криму, щоб консультувати та підтримувати російські атаки на українські цілі.

Блінкен сказав, що США працюють над протидією зусиллям Ірану та посиленням здатності України відбивати напади. Раніше він критикував залежність Москви від Ірану в експорті зброї як ознаку відчаю на тлі спроб США накласти санкції та підірвати російську промисловість.

"Ми перешкоджаємо незаконній торгівлі зброєю, включаючи БПЛА, скрізь, де ми можемо їх побачити, знайти та заборонити. Ми продовжуємо зміцнювати захист наших партнерів, у тому числі в Україні, проти використання БПЛА чи будь-яких інших систем озброєння, якими може займатися Іран", - резюмував Блінкен.

Зброя Ірану для Росії

Росія останніми тижнями окрім ракетних ударів, почала атакувати цивільні об'єкти та критичну інфраструктуру міст України безпілотниками, які отримала від Ірану.

Внаслідок цього Рада ЄС ухвалила список санкцій проти трьох громадян Ірану та одного підприємства за постачання дронів-камікадзе Росії.

За даними видання The Jerusalem Post, сили оборони України ліквідували 10 іранських інструкторів, які навчали російських військових запускати дрони-камікадзе.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що за кілька місяців Україна суттєво посилить повітряну оборону.

Росія також намагається домовитись з Іраном про постачання балістичних ракет, що свідчить про те, що сама РФ свої запаси вже вичерпала.

Спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що Іран має велику лінійку безпілотників, окрім відомих "Arash-2" та "Shahed-136", не менше десяти типів.

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