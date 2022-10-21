Іран має не менше десяти типів безпілотників - Повітряні сили

Дрони можуть працювати як комплекс цільового виявлення та завдання ударів.

Іран має велику лінійку безпілотників, окрім відомих "Arash-2" та "Shahed-136", не менше десяти типів. Зокрема, і ударні.

Про це в ефіні національного телемарафону розповів спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Ударні безпілотники, які можуть мати чимало озброєння, досить потужного за вагою, і можуть завдавати ударів фактично як наш "Bayraktar", - розповів він.

За словами Ігната, іранські дрони також можуть працювати як комплекс цільового виявлення та завдання ударів. Він називає це "неприємними речами для нас".

Такі ж комплекси має і ворожа армія. Втім, в РФ не налагодили широке виробництво для масованого застосування. "Ми бачили російські "Орлани" у великій кількості, які збили у великій кількості. Це Росія справді має. Решту пішли до Ірану просити", - каже Ігнат.

Іранські безпілотники в армії РФ

Тегеран доправив до Російської Федерації від 300 до кількох тисяч дронів-камікадзе. В Тегерані заперечують, а щоб зняти "звинувачення" про постачання дронів РФ, заявляють про готовність до діалогу з Україню.

Американський Інститут вивчення війни повідомляє, що інструктори з Ірану допомагають росіянам запускати дрони з тимчасово окупованих територій України. Таким чином КВІР сприяє продовженню війни агресорки Росії проти України.

У Кремлі також брешуть, мовляв, не мають інформації про купівлю іранських дронів. "Ні, ми не маємо такої інформації. Використовується російська техніка", - заявив речник російського президент-диктатора Дмитро Пєсков.

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