Дроны могут работать как комплекс целевого обнаружения и нанесения ударов.

Иран имеет большую линейку беспилотников, кроме известных "Arash-2" и "Shahed-136", не менее десяти типов. В том числе, и ударные.

Об этом в эфине национального телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Ударные беспилотники, которые могут иметь немало вооружений, достаточно мощных по весу, и могут наносить удары фактически как наш "Bayraktar", — рассказал он.

По словам Игната, иранские дроны также могут работать как комплекс целевого обнаружения и нанесения ударов. Он называет это "неприятными вещами для нас".

Такие же комплексы имеет и враждебная армия. Впрочем, в РФ не было налажено широкое производство для массированного применения. "Мы видели российские "Орланы" в большом количестве, которые сбили в большом количестве. Это у России действительно. Остальные пошли в Иран просить", — говорит Игнат.

Иранские беспилотники в армии РФ

Тегеран доставил в Российскую Федерацию от 300 до нескольких тысяч дронов-камикадзе. В Тегеране отрицают, а чтобы снять "обвинения" о поставках дронов РФ, заявляют о готовности к диалогу с Украиной.

Американский Институт изучения войны сообщает, что инструкторы из Ирана помогают россиянам запускать дроны с временно оккупированных территорий Украины. Таким образом, КСИР способствует продолжению войны агрессорки России против Украины.

В Кремле также врут, мол, не располагают информацией о покупке иранских дронов. "Нет, у нас нет такой информации. Используется российская техника", — заявил спикер российского президент-диктатора Дмитрий Песков.

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