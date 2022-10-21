В Офисе президента назвали единственный способ "сохранить лицо" Кремля

Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что есть единственный способ для Кремля "сохранить лицо" — срочно прекратить войну против Украины.

Такое мнение Ермак высказал в колонке для издания The Washington Post.

"Российские войска отступают. Российской промышленности не хватает ресурсов, экономика рушится, и срочное прекращение боевых действий является единственным способом для России сохранить лицо", — подчеркнул Ермак.

Руководитель ОП отмечает: Москва заявляет о якобы готовности "возобновить" переговоры с Украиной, но в Кремле хотят закончить войну победителем. Поэтому не Россия не хочет говорить о возвращении Украине захваченных территорий; об увольнении депортированных людей; о выплате компенсаций за причиненный ущерб и о соглашении о выдаче военных преступников.

Ермак отметил, что "полезные идиоты на Западе" активнее призывают к миру на фоне ядерных угроз Путина. "Бывшие и нынешние политики и влиятельные бизнесмены призывают к переговорам с Кремлем якобы ради мира. Ради человечества. Но не ради Украины или справедливости", — пишет глава Офиса президента.

Он также подчеркнул, что российский режим совершил жесточайший акт государственного терроризма со времен Второй мировой войны.

Изоляция России

Владимир Путин планирует посетить саммит "Большой двадцатки" на Бали. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорит, что участники саммита G20 в Индонезии работают над тем, чтобы диктатор чувствовал себя на встрече максимально изолированной.

Не готовы говорить с главой Кремля и мировые лидеры. В частности, чиновники США делают все, чтобы на G20 в Индонезии не было личной встречи Джо Байдена с Путиным.

Тем временем в ОП отреагировали на планы Путина посетить саммит. Михаил Подоляк считает, что "присутствие РФ на международных встречах – прямая поддержка терроризма".

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