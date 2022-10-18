РФ модернизировала "шахиды", они стали более опасными: эксперт предупредил об опасности

Россияне модернизировали дроны-камикадзе Shahed-136 ("шахиды") иранского производства, что может использовать Иран для атак по Израилю.

Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью ГРОШІ, информирует УНИАН.

По словам специалиста, РФ в дронах изменила систему наведения, что позволяет более точно и далеко ими атаковать, а соответственно, делает их более опасными.

Коваленко считает, что Израиль подметил эту модернизацию и может использовать измененные Россией дроны в своих целях.

"Сегодня мы видим Shahed-136 с российским ГЛОНАС (блоки управления. — Ред.) в Украине. А какая гарантия, что завтра или за неделю те же Shahed-136 более высокоточные не будут наносить удары по объектам в Телль-Авиве? "Мы видим, насколько массово Россия использует дроны против Украины. Что мешает Ирану использовать их против Израиля? Аналогично таким же роем десятками единиц прорывать ПВО", — сказал эксперт.

Использование дронов-камикадзе россиянами против Украины

В последнее время, кроме ракетных ударов, Россия начала активно применять для атак дроны-камикадзе иранского производства. Ими оккупанты бьют по объектам инфраструктуры, а также по домам мирных людей.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 18 октября сообщил, что из-за этого инициировал разрыв дипломатических отношений Украины с Ираном.

Впрочем, в Иране официально отрицают информацию, которую передавали РФ беспилотники. В Кремле тоже врут, мол, не располагают информацией о покупке Россией иранских дронов-камикадзе. Спикер Путина Дмитрий Песков советует задавать все вопросы Минобороны.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября сообщил, что, по его данным, Россия заказала у Ирана 2,4 тыс. беспилотников-камикадзе "Шахид".

А в ISW заявили, что Россия предположительно заключила контракт с Ираном по закупке беспилотников Arash-2. Впрочем, по мнению аналитиков, вряд ли российские военные будут использовать Arash-2 более эффективно, чем Shahed-136.

Читайте также: