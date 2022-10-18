Легендарный британский музыкант Род Стюарт взял под опеку семью беженцев из Украины

Легенда британского рок-н-ролла Род Стюарт решил помочь семье из Украины, которая из-за боевых действий была вынуждена покинуть свою страну.

Во время полномасштабной войны в Украине многие световые знаменитости стали помогать беженцам и приютили украинские семьи в своих домах. Поэтому и сэр Стюарт не стал оставаться в стороне.

Как рассказал музыкант The Mirror, он арендовал дом для многодетной семьи и платит за них все счета. Артист был ошеломлен событиями в Украине.

"Словами невозможно описать то, что мы наблюдали. Бомбардировка невинных детей, бомбардировка больниц и детских площадок. Как и все, нам было совсем не по себе. Я никому этого не желаю. Это зло, чистое зло", — поделился Род.

Сейчас украинская семья – Ростислав и Елена, а также их дети 17-летний Тарас, 16-летний Костя, 13-летний Роман, 10-летняя Мария и Дмитрий, которому два года – живут в Беркшире. Еще двое украинцев теперь работают в имении певца в Эссексе.

"Все они очень благодарны. И это просто заставляет меня хотеть сделать больше. Я думаю о том, чтобы купить еще один дом и привлечь к себе гораздо больше людей. Это такая милая маленькая семья и такая вежливая. Никто из них не говорит по-английски, но у них такие замечательные манеры, особенно у подростков", — рассказал артист.

Кроме того, со своим племянником Стюарт также организовал обеспечение украинцев гуманитарной помощью и посодействовал вывозу некоторых семей за границу.

"Я и мой племянник Уоррен подумали, что нам лучше что-то сделать – это была его идея. Он сказал: "Слушай, давай соберем несколько грузовиков, загрузим их запасами и всем, что им нужно". Итак, мы получили три грузовика, и команда проехала весь путь в Украину. Им требовались выходные. Они прошли весь путь до границы и доставили 16 беженцев назад в Берлин", — вспомнил Род.

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