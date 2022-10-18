РФ модернізувала "шахіди", вони стали небезпечнішими: експерт попередив про небезпеку

Цим може скористатися Іран.

Росіяни модернізували дрони-камікадзе Shahed-136 ("шахіди") іранського виробництва, що може використати Іран для атак Ізраїлю.

Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в інтерв'ю ГРОШІ, інформує УНІАН.

За словами фахівця, РФ у дронах змінила систему наведення, що дозволяє більш точно і далеко ними атакувати, а відповідно, робить їх небезпечнішими.

Коваленко вважає, що Ізраїль помітив цю модернізацію і може використовувати змінені Росією дрони у своїх цілях.

"Сьогодні ми бачимо Shahed-136 з російським ГЛОНАС (блоки управління. - Ред.) в Україні. А яка гарантія, що завтра або за тиждень ті ж самі Shahed-136 більш високоточні не завдаватимуть ударів по об'єктах в Телль-Авіві? Ми бачимо, наскільки масово Росія використовує дрони проти України. Що заважає Ірану використовувати їх проти Ізраїлю? Аналогічно таким же роєм десятками одиниць проривати ППО", - висловився експерт.

Використання дронів-камікадзе росіянами проти України

Останнім часом окрім ракетних ударів Росія почала активно застосовувати для атак дрони-камікадзе іранського виробництва. Ними окупанти бʼють по обʼєктах інфраструктури, а також по будинках мирних людей.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 18 жовтня повідомив, що через це ініціював розрив дипломатичних відносин України з Іраном.

Втім, в Ірані офіційно заперечують інформацію, що передавали РФ безпілотники. У Кремлі теж брешуть, мовляв, не мають інформації про купівлю Росією іранських дронів-камікадзе. Речник Путіна Дмитро Пєсков радить ставити усі запитання Міноборони.

Натомість президент України Володимир Зеленський 11 жовтня повідомив, що, за його даними, Росія замовила в Ірану 2,4 тис. безпілотників-камікадзе "Шахід".

А в ISWзаявили, що Росія імовірно, уклала контракт з Іраном щодо закупівлі безпілотників Arash-2. Утім, на думку аналітиків, навряд російські військові будуть використовувати Arash-2 більш ефективно, ніж Shahed-136.

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