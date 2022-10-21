Росія просить балістичні ракети в Ірану: Україна бачить у цьому гарні новини

Спроби Росії домовитися з Іраном про постачання балістичних ракет свідчать про те, що сама РФ свої запаси вже вичерпала.

Росія просить балістичні ракети в Ірану. Натомість в Україні кажуть, що така зброя не нова для українців. У Повітряних силах навіть вбачають у цьому деякий позитив — Росія вже вичерпала свої запаси ракет.

Про це 21 жовтня розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу.

За його словами, найкращий захист від балістичних ракет — це знищити їх під час транспортування. Однак ці ракети справді дуже небезпечні — вони летять дуже високо, фактично зі стратосфери, і падають із величезною швидкістю. Крім того, сьогодні Україна не має ефективної протидії цій зброї.

"Іран буде, ймовірно, постачати, якщо не знайдуться якісь механізми у світі зупинити ці поставки. Це говорить про те, що Росія має дефіцит саме балістичних ракет — ракет "Іскандер". Балістична зброя не є чимось новим для нас, вони постійно завдають ударів саме такими ракетами, а те, що в Росії вони в дефіциті — це гарна новина", — зазначив Ігнат.

За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ, якби не дефіцит в особистих запасах, Росія не просила б в Ірану допомоги з ракетами, які, до того ж, мають значно гірші тактико-технічні характеристики.

"Дальність їх вже озвучена, це 700 км. ЗСУ шукають певні ефективні методи протидії цьому озброєнню", — додав Ігнат.

Нагадаємо, через неможливість виробляти ключові ресурси Москва звернулась по допомогу не лише до Ірану, а й до терористичної Північної Кореї.

Допомога Росії від Ірану

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає, що Росія отримала від Ірану 1700 безпілотників. Втім, сам Іран вперто це заперечує. Однак у США звинувачують країну у брехні.

Крім того, з'явилася інформація про те, що інструктори з Ірану допомагають росіянам запускати дрони з тимчасово окупованих Криму та Херсонщини.

Тим часом в Ірані заявляють, що постачання до агресорки Росії військового озброєння, зокрема і дронів-камікадзе "Shahed-136", нібито не відповідає дійсності. Мовляв, такі заяви "засновані на хибній інформації та упереджених припущеннях".

Своєю чергою, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова передати кожній країні Євросоюзу уламки використаних Росією іранських дронів-камікадзе як доказ причетності Ірану до жорстокої війни РФ проти України.

Це призвело до того, що Рада ЄС ухвалила список санкцій проти трьох громадян Ірану та одного підприємства за постачання дронів-камікадзе Росії.

Крім того, Велика Британія також запровадила нові санкції проти Ірану за постачання до Росії дронів-камікадзе, які використовуються для атак українських міст.

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