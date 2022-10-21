Сторінку Олі Полякової видалили з Instagram через висвітлення правди про війну в Україні

Українська співачка і тренерка "Голосу країни-12" Оля Полякова звернулася до Міністра цифрової трансформації Михайла Федорова і попросила допомоги у вирішенні питання масових блокувань персональних сторінок артистів.

Виконавиця записала відеозвернення у Facebook, в якому зазначила, що останнім часом на соцмережі багатьох знаменитостей та лідерів думок з багатомільйонною аудиторією посилилися атаки ботів, які призводять до блокування та видалення цих сторінок. А завдяки своїм соцмережам знамениті люди тримають зв'язок зі своєю аудиторією і підтримують інформаційний фронт, співпрацюють із благодійними фондами.

"Від початку війни левова частка українських культурних діячів у своїх соцмережах активно висвітлює жахливі події війни. Завдяки своїм сторінкам в Instagram, Facebook ми постійно тримаємо зв'язок зі своєю аудиторією і підтримуємо інформаційний фронт, співпрацюємо із благодійними фондами, аби зробити внесок у нашу спільну перемогу. Однак, останнім часом на соцмережі багатьох селебриті та лідерів думок з багатомільйонною аудиторією посилилися ботатаки, які призводять до блокування та видалення цих сторінок. Подібна історія набуває системного характеру", - каже Полякова.

Я хотіла би публічно звернутися до міністра цифрової трансформації Михайло Федоров та усіх відповідальних осіб Міністерство культури та інформаційної політики України з проханням бути почутою у вирішенні наступного, як на мій погляд, дуже важливого питання. Від початку війни левова частка українських культурних діячів у своїх соцмережах активно висвітлює жахливі події війни. Завдяки своїм сторінкам в Instagram, Facebook ми постійно тримаємо зв’язок зі своєю аудиторією і підтримуємо інформаційний фронт, співпрацюємо з благодійними фондами, аби зробити внесок у нашу спільну перемогу. Однак, останнім часом на соцмережі багатьох селебриті та лідерів думок з багатомільйонною аудиторією посилилися ботатаки, які призводять до блокування та видалення цих сторінок. Подібна історія набуває системного характеру. За останні декілька днів моя сторінка в Інстаграм була неодноразово атакована: видаляються публікації з важливою інформацією про благодійні збори, світлини з наслідками ракетних ударів по українських містах… Таким чином ми втрачаємо зв’язок з величезною аудиторією не лише в Україні, а й закордоном. Нам цинічно намагаються закрити рота у висвітлюванні правди! Не дивлячись на те, що останнім часом ми максимально стримані у своїх публікаціях, виважені у формулюванні думок і слів, соцмережі все одно перебувають під постійною атакою. Сьогодні моя сторінка в інстаграм була видалена. І такі випадки серед українських виконавців, на жаль, непоодинокі. Я прошу допомоги у вирішенні цього питання та щиро сподіваюся бути почутою!» Опубликовано Оля Полякова Четверг, 20 октября 2022 г.

Артистка поділилася, що за останні декілька днів її сторінка в Instagram була неодноразово атакована. Зараз же її акаунт взагалі видалили з фотоблогу.

"Видаляються публікації з важливою інформацією про благодійні збори, світлини з наслідками ракетних ударів по українських містах… Таким чином ми втрачаємо зв'язок з величезною аудиторією не лише в Україні, а й за кордоном. Нам цинічно намагаються закрити рота у висвітлюванні правди! Попри те, що останнім часом ми максимально стримані у своїх публікаціях, виважені у формулюванні думок і слів, соцмережі все одно перебувають під постійною атакою. Сьогодні моя сторінка в Instagram була видалена. І такі випадки серед українських виконавців, на жаль, непоодинокі. Я прошу допомоги у вирішенні цього питання та щиро сподіваюся бути почутою!" – звернулася Полякова до Міністра цифрової трансформації.

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