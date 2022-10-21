Загроза підриву Каховської ГЕС: експерт пояснив, що задумав Путін

Президент Росії Володимир Путін погрожує підірвати греблю Каховської ГЕС та влаштувати руйнівну техногенну катастрофу, щоб змусити колективний Захід до переговорів.

Таку думку висловив військовий експерт, колишній речник Генштабу Збройних сил України Владислав Селезньов на телеканалі FREEДОМ.

"Путін все ще намагається переконати країни колективного Заходу, щоб вони погодилися на переговорний трек із ним. Зокрема, намагається провокувати на переговори за допомогою таких агресивних та вкрай небезпечних дій для населення лівого берега Дніпра, південних регіонів нашої країни", — наголосив він.

На запитання, чи має підрив греблі військове значення, Селезньов відповів:

"Якщо вибух буде здійснено до того, як буде ліквідовано угруповання російських військ на правому березі Дніпра, то це абсолютна дичина. Яким чином росіяни забезпечуватимуть дії окупантів на правому березі Дніпра? Там 30 тисяч, їх щодня потрібно годувати, заправляти техніку, постачати озброєння та боєприпаси. Якщо ж Росія бігтиме з території Херсона та правого берега Дніпра, то певна військова логіка в цих діях є. Але таким чином РФ створює передумови для техногенної катастрофи континентального масштабу".

За його словами, техногенна катастрофа може спричинити багатотисячні людські жертви.

Загроза підриву Каховської ГЕС

Нагадаємо, російські війська на Херсонщині можуть під час відступу підірвати дамбу Каховської ГЕС.

За даними української розвідки, окупанти замінували дамбу Каховського водосховища ще у квітні. Протягом поточного тижня було додатково проведено мінування шлюзів та опор Каховської ГЕС. На греблі встановлено два військові тентовані "Камази", повністю завантажені ящиками з вибухівкою.

Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни цим терактом можуть знищити, серед іншого, навіть можливість постачання води з Дніпра до Криму. Також президент повідомив, що в зоні швидкого затоплення опиняться понад 80 населених пунктів, включно з Херсоном.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба попередив, що Росія нестиме відповідальність за плани підірвати Каховську ГЕС.

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