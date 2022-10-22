Иран может присылать России дополнительные дроны-камикадзе – Блинкен

Блинкен сказал, что США работают над противодействием усилиям Ирана и усилением способности Украины отражать нападения.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Иран может присылать больше ударных беспилотных летательных аппаратов России, чтобы помочь армии РФ нанести удары по целям в Украине, поскольку США снова осудили Тегеран за помощь вторжению президента Владимира Путина.

Об этом пишет Bloomberg.

"Мы считаем, что Россия получила десятки этих БПЛА из Ирана, и, возможно, в разработке еще больше", — сказал Блинкен журналистам на брифинге.

Блинкен выступил через день после того, как Белый дом обвинил Иран в отправке инструкторов и техников в Крым, чтобы консультировать и поддерживать российские атаки на украинские цели.

Блинкен сказал, что США работают над противодействием усилиям Ирана и усилением способности Украины отражать нападения. Ранее он подверг критике зависимость Москвы от Ирана в экспорте оружия как признак отчаяния на фоне попыток США наложить санкции и взорвать российскую промышленность.

"Мы препятствуем незаконной торговле оружием, включая БПЛА, везде, где мы можем их увидеть, найти и запретить. Мы продолжаем укреплять защиту наших партнеров, в том числе в Украине, против использования БПЛА или других систем вооружения, которыми может заниматься Иран ", – резюмировал Блинкен.

Оружие Ирана для России

Россия в последние недели кроме ракетных ударов начала атаковать гражданские объекты и критическую инфраструктуру городов Украины беспилотниками, которые получила от Ирана.

В результате этого Совет ЕС принял список санкций против трех граждан Ирана и одного предприятия за поставку дронов-камикадзе России.

По данным издания The Jerusalem Post, силы обороны Украины ликвидировали 10 иранских инструкторов, обучавших российских военных запускать дроны-камикадзе.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что через несколько месяцев Украина существенно усилит воздушную оборону.

Россия также пытается договориться с Ираном о поставках баллистических ракет, что свидетельствует о том, что сама РФ свои запасы уже исчерпала.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что у Ирана большая линейка беспилотников, кроме известных "Arash-2" и "Shahed-136", не менее десяти типов.

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