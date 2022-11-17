Як живуть без централізованого опалення у світі: досвід британців

Виявляється у світі є багато країн, які живуть без центрального опалення. Про те, як зігріваються зимою японці, ми вже писали. Англія також є країною без центрального опалення, кожний британець гріється сам.

У будинках та квартирах британців встановлені індивідуальні газові котли та водонагрівачі. Господарі самі вирішують економити їм на опаленні та мерзнути чи ні.

Більшість жителів Великої Британії мерзнуть не лише через високі тарифи на енергоносії, мерзнути зимою прийнято в Британії.

Як обігрівається будинок середнього британця зимою

Жити без централізованого опалення — не лише економія, а й спосіб життя для англійців

Звичайно в туалетах та ванних кімнатах батарей не має, ніякого опалення також. Тому зимою температура тут підіймається максимум до 10 градусів тепла.

Англійці вважають, що не має сенсу нагрівати приміщення, коли всі сплять, тому у спальні на ніч котел вимикають. Вважається, що постіль й так зігріває і лягати спати потрібно вдягненим, в шкарпетках. Котли оснащені термостатами з таймерами та програматорами. Бойлер запрограмований так, щоб за 10-15 хвилин до підйому господаря він вмикався, щоб прокинутись в теплі. Вдень, в робочий час бойлер також вимикається та починає гріти увечері, коли повертаються мешканці.

Тобто, опалення в будинках, як правило працює декілька годин на добу. Нормальною температурою вважається 17 градусів тепла. І тут справа не лише в економії, а й у принципі. 20 градусів тепла восени, наприклад, вважається нормально, але така температура зимою здається неприйнятною – зимою повинно бути холодно, потрібно носити теплий одяг і лягати спати в шкарпетках.

Згідно з інструкцією британських медиків температура вища за 21 градусів є дискомфортною для організму, вище 24 градусів – підвищує ризик серцевих нападів, найкраща температура для людини з точки зору здоров’я – 16-18 градусів.

Використання грілок

Ще в Англії предметом повсякденного зимового вжитку є грілка. У кожного члена сім’ї є власна улюблена грілка і ще про запас для гостей. У кожному домі є спеціальна шафа, де вони зберігаються і, лягаючи спати кожний британець бере її з собою в до ліжка.

Поради, як зекономити електроенергію

Серед популярних порад по економії електроенергії в Британії такі: е запускати пральну машину напівпустою; прати в холодній воді це «виявляється» корисніше для самої білизни; вимикати комп’ютер; не залишати на ніч на зарядці мобільник; використовувати енергоощадні лампочки; швиденько приймати душ.

Серед цікавих порад, до речі від кампаній постачальників електроенергії – завести кота, тому що він гріє, а електрику не споживає.

Досвід британки, яка 10 років прожила без центрального опалення

Про те, як жити в холоді, без централізованого опалення, поділилася британка Джорджіна Фуллер (Georgina Fuller). Спостерігаючи за ростом цін на електроенергію, вона вирішила обійтися без того, що більшість вважає необхідністю. Про свій 10 річний досвід британка розповіла в статті для The Telegraph.

Як зазначає Джорджіна, рекордне 80-відсоткове збільшення витрат на електрику та опалення, викликане російською агресією в Україні "призвело до того, що середні витрати за окремим будинком типу нашого... збільшаться приблизно до 3 300 фунтів стерлінгів на рік, близько 146 тис. грн (ред.). І це з урахуванням державної допомоги, яка надаватиметься в рамках схеми відшкодування за рахунками за електрику та опалення".

В першу чергу, що особливо рятує від холоду у трьох поверховому будинку в селі, де живе Джорджіна Фуллер з трьома маленькими дітьми, так це піч на дровах, хоча це не так й поширене явище в Британії (дров'яними пічками користується тут лише 8% населення). За словами Фуллер – це справжня благодать. І ще в багатьох сільських будинках є котли на мазуті. Сім’я Фуллерів користується піччю лише в найхолодніші місяці року.

Як живуть без централізованого опалення у світі

Щоб зберегти тепло від печі господиня використовує старі портьєри, які хоч і некрасиві, але на відмінно утримують тепло в нічну пору. А щоб не було протягів для щілин у дверях використовує валики та подушки.

А ще Джорджіна Фуллер рятується від холоду багатошаровими ковдрами, термобілизною, грілками, електрод ковдрами, електрообігрівачами, тепловим акумулятором.

Коли Джорджіна спілкується з друзями у відео чатах, а робить вона це подовгу, то накривається ковдрами, яких у неї ціла колекція. Коли повертається з прогулянки з собакою, випиває кубометри чаю.

Джорджіна відмовилась від шерсті та кашеміру, він дорогий, його полюбляє моль, а прати його – ціла проблема, тому і використовує замість нього електроковдри. Обходяться вони набагато дешевше радіаторів.

Зимовий гардероб господині подібний, за її ж словами, на комплект виживання в Арктиці. До нього входить термобілизна, товсті треники з тканини з додаванням кашміру, вовняні шкарпетки, домашні туфлі подібні валянкам, ворсистий кардиган та джемпери.

Ну і, як радять постачальники тепла у Джорджіни є власні « батареї опалення» - дві кішки Минксі та Мармеладка та грілка для ніг – собака Луна.

Як розповідала Джорджіна Фуллер, вона настільки звикла до такого життя, що якщо їй доводиться спати у родичів чи в готелі біля батареї, чи інших джерел тепла, вона відчуває себе вже не дуже недобре.

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