Как живут без централизованного отопления в мире: опыт британцев

Оказывается в мире много стран, которые живут без центрального отопления. О том, как согреваются зимой японцы, мы уже писали. Англия также страна без центрального отопления, и каждый британец греется сам.

В домах и квартирах британцев установлены индивидуальные газовые котлы и водонагреватели. Хозяева сами решают экономить им на отоплении и мерзнуть или нет.

Большинство жителей Великобритании мерзнут не только из-за высоких тарифов на энергоносители, у британцев принято мерзнуть зимой.

Как обогревается дом среднего британца зимой

Жить без централизованного отопления – не только экономия, но и образ жизни для англичан

Конечно в туалетах и ванных комнатах батарей нет, никакого отопления тоже. Потому зимой температура здесь поднимается максимум до 10 градусов тепла.

Англичане считают, что нет смысла нагревать помещение, когда все спят, поэтому в спальне на ночь котел выключают. Считается, что постель и так согревает и ложиться спать нужно одетым, в носках. Котлы оснащены термостатами с таймерами и программаторами. Бойлер запрограммирован так, чтоб за 10-15 минут до подъема владельца он включался, чтоб проснуться в тепле. Днем, в рабочее время, бойлер также выключается и начинает греть вечером, когда возвращаются жильцы.

То есть, отопление в домах, как правило, работает несколько часов в сутки. Нормальной температурой считается 17 градусов тепла. И здесь дело не только в экономии, но и в принципе. 20 градусов тепла осенью, например, считается нормально, но такая температура зимой кажется неприемлемой – зимой должно быть холодно, нужно носить тёплую одежду и ложиться спать в носках.

Согласно инструкции британских медиков температура выше 21 градусов дискомфортна для организма, выше 24 градусов – повышает риск сердечных приступов, лучшая температура для человека с точки зрения здоровья – 16-18 градусов.

Использование грелок

Еще в Англии предметом повседневного зимнего потребления является грелка. У каждого члена семьи есть собственная любимая грелка и еще про запас для гостей. В каждом доме есть специальный шкаф, где они хранятся и, ложась спать, каждый британец берет ее в постель

Советы, как сэкономить электроэнергию

Среди популярных советов по экономии электроэнергии в Британии следующие: запускать стиральную машину полупустой; стирать в холодной воде это «оказывается» полезнее для самого белья; выключать компьютер; не оставлять на ночь на зарядкетелефон; использовать энергосберегающие лампочки; быстренько принимать душ.

Среди интересных советов, кстати, от кампаний поставщиков электроэнергии – завести кота, потому что он греет, а электричество не потребляет.

Опыт британки, 0 лет прожившей без центрального отопления

О том, как жить в холоде, без централизованного отопления, поделилась британка Джорджина Фуллер (Georgina Fuller). Следя за ростом цен на электроэнергию, она решила обойтись без того, что большинство считает необходимостью. О своем 10-летнем опыте британка рассказала в статье для The Telegraph.

Как отмечает Джорджина, рекордное 80-процентное увеличение расходов на электричество и отопление, вызванное российской агрессией в Украине, "привело к тому, что средние затраты по отдельному дому типа нашего... увеличатся примерно до 3 300 фунтов стерлингов в год, около 146 тыс. грн (ред.). И это с учетом государственной помощи, которая будет предоставляться в рамках схемы возмещения по счетам за электричество и отопление".

В первую очередь, что особенно спасает от холода в трех этажном доме в деревне, где живет Джорджина Фуллер с тремя маленькими детьми, так это печь на дровах, хотя это не столь распространенное явление в Британии (дровяными печками пользуется здесь лишь 8% населения ). По словам Фуллера – это настоящая благодать. И еще во многих деревенских домах есть котлы на мазуте. Семья Фуллеров пользуется печью только в самые холодные месяцы года.

Как живут без централизованного отопления в мире

Чтобы сохранить тепло от печи хозяйка использует старые портьеры, которые хоть и некрасивы, но отлично удерживают тепло в ночную пору. А чтобы не было сквозняков, для щелей в дверях, использует валики и подушки.

А еще Джорджина Фуллер спасается от холода многослойными одеялами, термобельем, грелками, электроодеялами, электрообогревателями, тепловым аккумулятором.

Когда Джорджина общается с друзьями в видеочатах, а делает она это подолгу, то накрывается одеялами, которых у нее целая коллекция. Когда возвращается с прогулки с собакой, выпивает кубометры чая.

Джорджина отказалась от шерсти и кашемира, он дорог, его любит моль, а стирать его – целая проблема, поэтому и использует вместо него электроодеяла. Обходятся они гораздо дешевле радиаторов.

Зимний гардероб хозяйки похож, по ее словам, на комплект выживания в Арктике. В него входит термобелье, толстые треники из ткани с добавлением кашмира, шерстяные носки, домашние туфли подобные валенкам, ворсистый кардиган и джемпера.

Ну и, как советуют поставщики тепла у Джорджины есть собственные батареи отопления - две кошки Минкси и Мармеладка и грелка для ног – собака Луна.

Как рассказывала Джорджина Фуллер, она настолько привыкла к такой жизни, что если ей приходится спать у родственников или в отеле у батареи или других источников тепла, она чувствует себя уже не очень нехорошо.

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