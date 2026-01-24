ТСН в социальных сетях

Мир
221
2 мин

Больше политики, чем войны: в разведке рассказали, сколько на самом деле ракет "Орешник" у России

Российская пропаганда преувеличивает угрозу баллистической ракеты «Орешник». Это оружие, построенное на старых технологиях, которое чаще используется для устрашения Запада, чем для реальных боевых задач.

Ирина Игнатова
Владимир Путин и ракета Орешник

Россия имеет только 3-4 ракеты «Орешник»

Россия имеет в своем арсенале критически малое количество ракет "Орешник" - не более 3-4 единиц.

Об этом сообщил первый заместитель главы Службы внешней разведки Украины (СЗРУ) Олег Луговский в интервью «Укринформу».

Планы на 2026 год: искусственный дефицит

По словам разведчика, Москва пытается масштабировать производство, но темпы остаются низкими.

"Нам известно, что Министерство обороны России в 2026 году планирует запустить "Орешник" в серийное производство и приобрести способности производить пять и более таких ракет в год ", - отметил Луговский.

То есть даже при запуске «серии» речь идет о единичных экземплярах, а не массовом производстве.

«Технологии прошлого века»

В разведке подчеркивают, что «Орешник» — это не новейшая разработка, а скорее модернизированное советское наследие сомнительного качества.

«Эта ракета построена на технологиях прошлого века и нуждается в постоянном техническом сопровождении и оперативном устранении различных неисправностей», — пояснил замглавы СВР.

Луговский подчеркнул, что в этом оружии «больше политического, чем военного наполнения» . Это, прежде всего, инструмент психологического давления и запугивания европейских партнеров Украины, а его реальная боевая эффективность вызывает вопросы у специалистов.

Что касается возможного размещения этих ракет в Беларуси, то украинская разведка тесно сотрудничает с западными коллегами. Это позволяет иметь объективную картину и не учитывать российские и белорусские информационные вбросы.

Напомним, военный эксперт Игорь Романенко оценил шансы Путина поставить «Орешник» на конвейер . По мнению эксперта, серийное производство ракеты маловероятно.

