"Трясло сильно": Турцию всколыхнуло мощное землетрясение, ранены

В ночь на 23 ноября в Турции произошло землетрясение магнитудой 5,9-6,0 баллов.

Об этом сообщают местные СМИ и жители страны в соцсетях.

Отмечается, что его эпицентр располагался в 14 километрах к юго-востоку от города Дюздже, что в 200 км от Стамбула. Несмотря на такое расстояние, толчки очень хорошо почувствовали и жители самого Стамбула.

"Землетрясение силой аж в 6 баллов сегодня в 4.09 утра. Все живы, но трясло сильно — ощущение с минуту, а казалось целую вечность. Было, будто едешь в поезде "Укрзализныци" в плацкарте на скорости 120 км в час. Бодрячок!", – написала украинка, которая уже два года живет в Стамбуле.

"Проснуться от того, что дверь движется и кровать ходуном ходит. Землетрясение в Дюздже, относительно недалеко от Стамбула. Нас тоже трусонуло знатно", — написала другая украинка, которая уже давно живет в Турции.

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Как сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, в результате землетрясения по меньшей мере 22 человека получили ранения, касательно погибших пока информация не поступала.

"Текущая ситуация из-за землетрясения магнитудой 5,9, которое произошло в населенном пункте Гельйака провинции Дюздже в 04.08: 22 раненых в Дюздже, один из которых находится в тяжелом состоянии из-за прыжка с высоты", — отметил он.

Напомним, 21 ноября, землетрясение всколыхнуло индонезийский остров Ява. В результате землетрясения магнитудой 5,6 балла, которое произошло возле столицы Индонезии Джакарты, уже погибли 162 человека. Среди жертв много детей, поскольку в то время, когда произошло землетрясение, многие из них были на занятиях в школах.

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