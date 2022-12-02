В Харьковской области синоптики обещают до -12°C: когда ожидать морозов

Уже с понедельника станет холоднее.

Харьковские синоптики прогнозируют, что с понедельника, 5 декабря, температура в городе и области может достигнуть 12 градусов мороза.

Об этом "Суспільне Харьков" сообщил синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии Игорь Кибальчич.

На выходных на Харьковщине прогнозируют переменную облачность без осадков. Ветер в субботу и воскресенье может достигать 14 м/с.

3 декабря температура воздуха: ночью 2 -7° мороза, днем от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

температура воздуха: ночью 2 -7° мороза, днем от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. 4 декабря температура воздуха: ночью 5-10 градусов мороза, днем до 6 градусов мороза.

С понедельника синоптики прогнозируют похолодание без осадков.

5 декабря: переменная облачность. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха: ночью 7-12 градусов мороза, днем 2-7 градусов мороза.

переменная облачность. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха: ночью 7-12 градусов мороза, днем 2-7 градусов мороза. 6 декабря: переменная облачность. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха: ночью 7-12 градусов мороза, днем 2-7 градусов мороза.

Ранее народный синоптик Станислав Щедрин сообщил, что декабрь будет традиционно самым теплым месяцем этой зимой.

Руководитель отдела метеопрогнозов "Укргидрометцентра" Владислав Билык также прогнозирует, что декабрь будет самым теплым месяцем нынешней зимы.

Зима уже здесь: Киев будет почти сутки засыпать снегом

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