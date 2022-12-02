У Коломиї від чадного газу загинули троє молодих хлопців та дівчина

Ознак насильницької смерті не виявлено.
У четвер, 1 грудня, у Коломиї Івано-Франківської області загинули четверо молодих людей. Попередньо, вони отруїлися чадним газом.
Про це повідомляють у поліції області.
Правоохоронців про нещасний випадок повідомила мешканка Коломиї. З її слів, вона виявила у помешканні тіла своєї 20-річної родички та трьох її приятелів: 18, 25 та 29 років. Молоді люди не мали ознак життя.
Правоохоронці попередньо встановили, що причиною смерті стало отруєння чадним газом. Ознак насильницької смерті на тілах загиблих виявлено не було. Остаточну причину смерті встановить судово-медична експертиза.
У Снятинському районі на Івано-Франківщині родина отруїлася чадним газом від бензинового електрогенератора. До лікарні госпіталізували 20-річну, 62-річну та 56-річну жінок, а також одномісячне немовля.
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