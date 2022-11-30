На Прикарпатті вчаділи троє людей, серед них – 12-річна дівчинка

В Івано-Франківську від отруєння чадним газом загинули 89-річна жінка та 27-річний чоловік, а в Богородчанській територіальній громаді вчаділа 12-річна дівчинка.

Про це сьогодні, 30 листопада повідомили у пресслужбі поліції Івано-Франківської області.

"29 листопада на лінію "102" надійшло повідомлення від рятувальників про те, що в селі Горохолино горить житловий будинок. Встановлено, що в наслідок загоряння та часткового задимлення будинку, загинула 12- річна дівчинка. На момент пожежі школярка перебувала в будинку сама", - йдеться у повідомленні.

Як вдалося попередньо з’ясувати слідчим, пожежа виникла внаслідок неправильної експлуатації газової плити, одна із конфорок була увімкнена. Що з будинку йде дим, першими побачили сусіди. Вони витягнули неповнолітню із задимленого помешкання, викликали швидку допомогу, але врятувати дитину так і не вдалося.

Того ж дня до правоохоронців Івано-Франківського районного управління поліції надійшло повідомлення про загибель ще двох людей - 89-річної пенсіонерки та 27-річного чоловіка. Обоє проживали в приватному будинку. Як з’ясували слідчі, причина смерті - чадний газ, який, ймовірно, накопичувався через несправність обігрівальних приладів.

За обома фактами розпочаті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 115 з позначкою "нещасний випадок" Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

"Правоохоронці нагадують мешканцям Івано-Франківщини, чадний газ – "невидимий вбивця" без кольору та запаху. Визначити його рівень концентрації в приміщенні можна за допомогою спеціальних приладів. Поліція Прикарпаття рекомендує встановити в оселях сигналізатори загазованості. Аби вберегти себе від небезпеки, обов’язково перевіряйте справність газових приладів перед експлуатацією. Обов’язково нагадайте дітям правила протипожежної безпеки", - наголосили в поліції.

Отруєння чадним газом на Прикарпатті

У Снятинському районі на Івано-Франківщині родина отруїлася чадним газом від бензинового електрогенератора. До лікарні госпіталізували 20-річну, 62-річну та 56-річну жінок, а також одномісячне немовля.

За інформацією Департаменту охорони здоров’я, на Прикарпатті лише за листопад зафіксували 11 випадків отруєнь чадним газом.

Читайте також: