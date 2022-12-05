В МИД Украины отреагировали на падение ракеты на территории Молдовы

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия несет огромные угрозы безопасности соседних с Украиной государств.

Украинское МИД отреагировало на сообщение в СМИ о падении ракеты на территории Молдовы после масштабного ракетного удара России по Украине, совершенного в понедельник, 5 декабря.

Представитель внешнеполитического ведомства Олег Николенко подчеркнул, что российский ракетный террор несет огромные угрозы не только безопасности Украины, но и безопасности соседних стран.

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"Украина должна как можно быстрее получить современные системы противоракетной и противовоздушной обороны, которые будут спасать жизнь людей, будут защищать критическую инфраструктуру и предотвратять дальнейшие ракетные обстрелы со стороны РФ", — заявил по этому поводу пресс-секретарь украинского МИД.

Напомним, на территории Молдовы в понедельник, 5 декабря, снова упала ракета. Ее остатки обнаружили во время масштабных ракетных обстрелов Украины. Ранее такой инцидент на территории этой страны произошел 31 октября, когда ракета упала в северной части населенного пункта Наславча на границе с Украиной.

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