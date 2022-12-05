Россия запустила по Киеву 10 ракет: сколько удалось сбить

Россия снова массированно обстреливала Украину.
Российские террористы в понедельник, 5 декабря, запустили по Киеву 10 ракет, из которых 9 удалось сбить.
Об этом сообщили в КГГА.
"В районе воздушного пространства Киева было зафиксировано 10 ракет. Предварительно уничтожено 9", – говорится в сообщении.
Подробности ракетных ударов и последствия устанавливаются.
Массированный ракетный обстрел Украины 5 декабря
Российские террористы 5 декабря устроили массированный ракетный обстрел Украины. Оккупанты в Запорожской области обстреляли село с. Новософиевка. Разрушены несколько частных домов, есть погибшие.
Также россияне запустили ракеты в Одесской области. Одесса осталась без электричества, воды и отопления. Известно, что над Полтавщиной ПВО сбило 10 российских ракет, в восточных регионах – 15 ракет.
Также была информация о взрывах во Львовской области. Она не подтвердилась.
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