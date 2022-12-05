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Росія запустила по Києву 10 ракет: скільки вдалось збити

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Росія запустила по Києву 10 ракет: скільки вдалось збити

Фото: Associated Press

Росія знову масовано обстрілювала Україну.

Російські терористи у понеділок, 5 грудня, запустили по Києву 10 ракет, з яких 9 вдалось збити. 

Про це повідомили у КМДА. 

"В районі повітряного простору Києва було зафіксовано 10 ракет. Попередньо знищено 9", - йдеться у повідомленні. 

Подробиці ракетних ударів та наслідки встановлюються. 

Масований ракетний обстріл України 5 грудня 

Російські терористи 5 грудня влаштували масований ракетний обстріл України. Окупанти у Запорізькій області обстріляли село с. Новософіївка. Зруйновано декілька приватних будинків, є загиблі. 

Також росіяни запустили ракети по Одеській області. Одеса залишилась без електрики, води та опалення. Відомо, що над Полтавщиною ППО збила 10 російських ракет, у східних регіонах - 15 ракет. 

Також була інформація про вибухи на Львівщині. Вона не підтвердилась. 

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Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
6484
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