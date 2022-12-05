Росія запустила по Києву 10 ракет: скільки вдалось збити

Росія знову масовано обстрілювала Україну.
Російські терористи у понеділок, 5 грудня, запустили по Києву 10 ракет, з яких 9 вдалось збити.
Про це повідомили у КМДА.
"В районі повітряного простору Києва було зафіксовано 10 ракет. Попередньо знищено 9", - йдеться у повідомленні.
Подробиці ракетних ударів та наслідки встановлюються.
Масований ракетний обстріл України 5 грудня
Російські терористи 5 грудня влаштували масований ракетний обстріл України. Окупанти у Запорізькій області обстріляли село с. Новософіївка. Зруйновано декілька приватних будинків, є загиблі.
Також росіяни запустили ракети по Одеській області. Одеса залишилась без електрики, води та опалення. Відомо, що над Полтавщиною ППО збила 10 російських ракет, у східних регіонах - 15 ракет.
Також була інформація про вибухи на Львівщині. Вона не підтвердилась.
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