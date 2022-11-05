В Италии разбился вертолет: погибли все, кто был на борту

На юге Италии разбился вертолет 5 ноября, в результате чего погибли все семеро находившихся на борту людей.

Об этом сообщает Barrons.

Вертолет исчез с радаров в сельской местности региона Апулия – Кастельпагано-ди-Апричена. Военно-воздушные силы и пожарная бригада устроили поиски авиасуда.

Также читайте В Индии самолет вспыхнул за несколько секунд до взлета: жуткое видео

Заместитель главы региона Апулия Раффаэле Пьемонтезе позже сообщил, что вертолет нашли, и стало известно, что все семь человек на борту погибли.

Среди погибших оказалась и семья из четырех человек из Словении, в том числе – 13-летняя девочка. Другими жертвами стали местный врач и два пилота.

Издание уточнило, что вертолет направлялся в рамках ежедневного рейса между Фоджией в Апулии и островами Тремити у побережья Италии, когда столкнулся с плохой погодой.

Мэр островов Пеппино Калабрезе сообщил журналистам, что врач в последнюю минуту решил сесть на этот рейс, а не на паром "из-за плохих условий на море".

"Наша община в шоке. За 30 лет службы ничего подобного не было", – сказал Калабрезе.

Напомним, в конце октября в Бразилии вертолет упал на территорию парка вскоре после взлета. Пилот и механик чудом выжили.

Также в октябре в российском городе Ейск на жилой дом упал военный самолет. В результате катастрофы были погибшие и пострадавшие.

Позже и в российском Иркутске военный самолет упал на здание. Экипаж погиб.

Пробка на 40 километров: серьезная авария на трассе "Одесса-Рени"

Читайте также: