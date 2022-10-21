Авиакатастрофа в Бразилии: люди самостоятельно спасли пилота и механика (видео)

В Бразилии вертолет упал на территории парка. Пилот и механик выжили благодаря местным жителям.
В Бразилии произошла авиакатастрофа – вертолет упал на территорию парка вскоре после взлета. Находившийся в кабине пилот и механик чудом выжили.
Об этом пишет издание dailymail.co.uk.
Военная полиция Сан-Паулу сообщила, что самолет отправился на испытания после завершения планового технического обслуживания. Самолет вылетел из аэропорта в 10.46 и разбился в 10.53.
Он упал прямо на территорию парка. Свидетели трагедии самостоятельно извлекли пилота, 51-летнего Лукаса Перейру, и 38-летнего Хорхе Виану. Перейра получил травмы головы, а Виану – переломы обеих ног.
По данным бразильского информационного издания G1, оба мужчины все еще находятся в больнице.
Центр расследования и предотвращения авиационных событий выясняет причины аварии.
Напомним, у берегов Латвии разбился частный самолет.
Читайте также: