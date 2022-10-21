Потери РФ: за сутки ВСУ ликвидировали еще 100 оккупантов и сбили 14 беспилотников

ВСУ уже уничтожили более 66,7 тысячи российских военных.

Так, по состоянию на 21 октября общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 66 750 человек. Данные уточняются.

Об этом 21 октября сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 21.10 ориентировочно составляют:

личного состава – около 66750 (+100) человек ликвидировано

танков ‒ 2573 (+6) ед.

боевых бронированных машин – 5258 (+3) ед.

артиллерийских систем – 1648 (+2) ед.

РСЗО – 372 (+0) ед.

средства ПВО – 189 (+0) ед.

самолетов – 269 (+0) ед.

вертолетов – 243 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1325 (+14) ед.

крылатые ракеты ‒ 329 (+0)

корабли/катера ‒ 16 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 4006 (+1) ед.

специальная техника ‒ 147 (+0)

Фото: ТСН.ua

Напомним, что в Генштабе сообщили, что Вооруженные силы Украины отразили атаки врага в районах пяти населенных пунктов.

Так, российская армия пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивая усилия, чтобы сдержать действия Сил обороны на отдельных направлениях. Враг также не оставляет попытки наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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