Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Потери РФ: за сутки ВСУ ликвидировали еще 100 оккупантов и сбили 14 беспилотников

Дата публикации
Просмотры
2860
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Потери РФ: за сутки ВСУ ликвидировали еще 100 оккупантов и сбили 14 беспилотников

Фото: Associated Press

ВСУ уже уничтожили более 66,7 тысячи российских военных.

Так, по состоянию на 21 октября общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 66 750 человек. Данные уточняются.

Об этом 21 октября сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 21.10 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 66750 (+100) человек ликвидировано
  • танков ‒ 2573 (+6) ед.
  • боевых бронированных машин – 5258 (+3) ед.
  • артиллерийских систем – 1648 (+2) ед.
  • РСЗО – 372 (+0) ед.
  • средства ПВО – 189 (+0) ед.
  • самолетов – 269 (+0) ед.
  • вертолетов – 243 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1325 (+14) ед.
  • крылатые ракеты ‒ 329 (+0)
  • корабли/катера ‒ 16 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4006 (+1) ед.
  • специальная техника ‒ 147 (+0)
© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua

Напомним, что в Генштабе сообщили, что Вооруженные силы Украины отразили атаки врага в районах пяти населенных пунктов.

Так, российская армия пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивая усилия, чтобы сдержать действия Сил обороны на отдельных направлениях. Враг также не оставляет попытки наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Читайте также:

Интервью с защитником Мариуполя Богданом Кротевичем

Интервью с защитником Мариуполя Богданом Кротевичем

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация