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Ракетный удар по Харькову: РФ попала по предприятию, есть раненые

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Ракетный удар по Харькову: РФ попала по предприятию, есть раненые

Фото: ТСН.ua

В результате российской атаки по Харькову пострадали пять человек.

Российская армия утром 21 октября нанесла ракетный удар по Харькову. По предварительной информации, враг попал по одному из предприятий в Киевском районе города. В результате ранены шесть человек.

Об этом сообщили глава областной военной администрации Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов.

Одна из ракет ударила по административно-производственному зданию, расположенному на территории предприятия. Есть разрушения. Их степень устанавливает ГСЧС.

Напомним, утром 21 октября в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. После этого жители Харькова начали сообщать о мощных взрывах в городе. Через некоторое время враг также атаковал ракетами Запорожья.

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