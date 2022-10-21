В Харькове раздались взрывы

На Харьковщине объявлена воздушная тревога – оставайтесь в укрытиях!
В Харькове утром 21 октября прогремели минимум три взрыва.
Об этом сообщают местные Телеграм-каналы, информацию подтвердил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"Ко вниманию харьковчан: находитесь в укрытиях! Российские оккупанты наносят удары по областному центру", — написал он.
"В Харькове – серия взрывов. Будьте очень осторожны", — сообщил мэр города Игорь Терехов.
Напомним, в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. "Покраснели" центральные, восточные и южные регионы. Не пренебрегайте собственной безопасностью – оставайтесь в укрытиях.
Читайте также: