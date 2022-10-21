В Харькове раздались взрывы

На Харьковщине объявлена воздушная тревога – оставайтесь в укрытиях!

В Харькове утром 21 октября прогремели минимум три взрыва.

Об этом сообщают местные Телеграм-каналы, информацию подтвердил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Ко вниманию харьковчан: находитесь в укрытиях! Российские оккупанты наносят удары по областному центру", — написал он.

"В Харькове – серия взрывов. Будьте очень осторожны", — сообщил мэр города Игорь Терехов.

Напомним, в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. "Покраснели" центральные, восточные и южные регионы. Не пренебрегайте собственной безопасностью – оставайтесь в укрытиях.

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