У Харкові пролунали вибухи

На Харківщині оголошена повітряна тривога - залишайтеся в укриттях!
У Харкові зранку 21 жовтня пролунало щонайменше три вибухи.
Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, інформацію підтвердив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"До уваги харків’ян: перебувайте в укриттях! Російські окупанти завдають ударів по обласному центру", - написав він.
"У Харкові - серія вибухів. Будьте дуже обережні", - повідомив мер міста Ігор Терехов.
Нагадаємо, в Україні оголошена масштабна повітряна тривога. "Почервоніли" центральні, східні та південні регіони. Не нехтуйте власною безпекою - залишайтеся в укриттях.
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