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В Україні оголошена масштабна повітряна тривога: прямуйте до укриття!

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В Україні оголошена масштабна повітряна тривога: прямуйте до укриття!

Фото: ТСН.ua

У більшості областей України оголошено тривогу.

В Україні зранку 21 жовтня оголосили масштабну повітряну тривогу. "Почервоніли" центральні, східні та південні регіони країни

Про це свідчать дані на мапі alerts.in.ua.

Не нехтуйте власною безпекою - прямуйте до укриття!

Нагадаємо, повномасштабна війна Росії проти України триває 240 добу. Вчора, 20 жовтня, до російських окупантів на Херсонщині прибуло підкріплення у вигляді двох тисяч мобілізованих. Тим часом Збройні сили України відбили атаки ворога в районах п'яти населених пунктів.

Фото: alerts.in.ua / ©
Фото: alerts.in.ua

Росія - найбільш відморожений міжнародний злочинець: звернення Зеленського за 20 жовтня

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Дата публікації
Перегляди
5160
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