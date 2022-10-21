В Україні оголошена масштабна повітряна тривога: прямуйте до укриття!

В Україні зранку 21 жовтня оголосили масштабну повітряну тривогу. "Почервоніли" центральні, східні та південні регіони країни

Про це свідчать дані на мапі alerts.in.ua.

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Нагадаємо, повномасштабна війна Росії проти України триває 240 добу. Вчора, 20 жовтня, до російських окупантів на Херсонщині прибуло підкріплення у вигляді двох тисяч мобілізованих. Тим часом Збройні сили України відбили атаки ворога в районах п'яти населених пунктів.

Фото: alerts.in.ua

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