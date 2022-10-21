Поблизу Сонячної системи астрономи виявили гігантську чорну діру

Виявлений об’єкт має зіркову масу, яка в 12 разів перевищує масу Сонця, і розташований ближче до Сонячної системи, ніж будь-яка інша відома чорна діра.

Астрономи Університету Алабами в Гантсвіллі виявили гігантську чорну діру на відстані 474 парсеки або 1 545 світлових років від Сонячної системи.

Про відкриття повідомляється у препринті, доступному на сайті arXiv.

Проаналізувавши каталог подвійних систем Data Release 3 (DR3), зібраний завдяки спостереженням космічного телескопа Gaia, дослідники виявили об’єкт, зіркова маса якого в 12 разів перевищує масу Сонця і який розташований ближче до Сонячної системи, ніж будь-яка інша відома чорна діра.

Увагу астрономів привернула система, в якій зірка головної послідовності спектрального класу G (жовтий колір) оберталася навколо невидимого об'єкта ексцентричною орбітою періодом 185 днів.

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Спектральний розподіл енергії, який показує залежність енергії від довжини хвилі світла, підтвердив, що зірка у системі є єдиним джерелом випромінювання.

Вимірювання радіальної швидкості зірки на основі спостережень, проведених за допомогою автоматичного пошуковика планет Лікської обсерваторії, телескопа Кека та інших інструментів, показало, що видимий компаньйон обертається довкола дуже масивного невидимого об'єкта. Учені розрахували масу об'єкта, що склала 11,9 маси Сонця.

Ймовірно, раніше ця зірка, вік якої становить 7,1 плюс-мінус 3,8 мільярда років, була у складі потрійної системи та оберталася навколо двох масивних зірок, які пізніше утворили чорні діри або злилися в одну гігантську чорну діру.

За попередніми оцінками, кількість подібних систем у Чумацькому Шляху становить близько мільйона. Чорні дірки у складі подвійних систем стають добре помітними, коли починають годуватися зіркою-сусідом і випускати рентгенівське випромінювання.

Нагадаємо, раніше було опубліковано першу в історії фотографію чорної діри в центрі Чумацького Шляху

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