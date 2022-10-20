В Україні - масштабна повітряна тривога: прямуйте до укриття!

Майже по всій Україні оголошено тривогу.

В Україні зранку 20 жовтня оголосили масштабну повітряну тривогу. "Почервоніли" майже всі регіони країни, окрім автономної республіки Крим.

Про це свідчать дані на мапі alerts.in.ua.

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Повідомляється про зліт російських винищувачів з території Білорусі. Є висока ймовірність запуску ракет.

Нагадаємо, що протягом дня 20 жовтня важливо максимально мінімізувати використання електроенергії в усіх регіонах України. Від 7:00 до 23:00 необхідно обмежити використання електроприладів та за можливості не вмикати світло. Якщо цього не зробити, варто готуватися до тимчасових відключень.

Фото: alerts.in.ua

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