Вранці 20 жовтня Росія вдарила ракетами С-300 по Миколаєву. Жертв та руйнувань в результаті атаки немає.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім.

"Прильоти С-300 містом. Без жертв та руйнувань. Тільки газони псують", - написав він.

Нагадаємо, у Миколаєві 20 жовтня для заощадження електроенергії вимкнули світлофори. Окрім того, у місті значно скоротили кількість електротранспорту на маршрутах.

Місцевих мешканців закликали мінімізувати користування електроприладами від 7:00 до 23:00. Якщо цього не зробити, варто готуватися до тимчасових відключень

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