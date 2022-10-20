Россия нанесла ракетный удар по городу.
Утром 20 октября Россия ударила ракетами С-300 по Николаеву. Жертв и разрушений в результате атаки нет.
Об этом сообщил глава Николаевской областной администрации Виталий Ким.
"Прилеты С-300 по городу. Без жертв и разрушений. Только газоны портят", — написал он.
Напомним, в Николаеве 20 октября для сбережения электроэнергии выключили светофоры. Кроме того, в городе значительно сократилось количество электротранспорта на маршрутах.
Местных жителей призвали минимизировать использование электроприборов с 7:00 до 23:00. Если этого не сделать, следует готовиться к временным отключениям.
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