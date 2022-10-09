В Україні оголошена масштабна повітряна тривога: пройдіть до укриттів (мапа)

В Україні сьогодні, 9 жовтня, оголошена масштабна повітряна тривога.

Сирени лунають у більшості областей країни.

Будьте пильними, не нехтуйте своєю безпекою — залишайтеся в укриттях!

Станом на 18.40 мапа повітряних тривог України має такий вигляд:

Ракетний обстріл Запоріжжя 9 жовтня

Нагадаємо, росіяни випустили по Запоріжжю 9 жовтня 12 ракет.

Як повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, у місті вже завершили розбирати завали будинків після обстрілів.

Руйнування зазнали житлові будинки у мирному кварталі. В результаті відомо про 12 загиблих та 87 поранених, десять з яких — діти", — розповів він.

Володимир Зеленський відреагував на нічний обстріл житлових будинків у Запоріжжі та назвав їх "абсолютним злом".

Своєю чергою, військовий експерт Сергій Грабський вважає, що окупанти обстрілюють Запоріжжя, аби створити передумови для подальшого наступу.

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