В Україні оголошена масштабна повітряна тривога: пройдіть до укриттів (мапа)

"Почервоніли" більшість областей України.
В Україні сьогодні, 9 жовтня, оголошена масштабна повітряна тривога.
Сирени лунають у більшості областей країни.
Будьте пильними, не нехтуйте своєю безпекою — залишайтеся в укриттях!
Станом на 18.40 мапа повітряних тривог України має такий вигляд:
Ракетний обстріл Запоріжжя 9 жовтня
Нагадаємо, росіяни випустили по Запоріжжю 9 жовтня 12 ракет.
Як повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, у місті вже завершили розбирати завали будинків після обстрілів.
Руйнування зазнали житлові будинки у мирному кварталі. В результаті відомо про 12 загиблих та 87 поранених, десять з яких — діти", — розповів він.
Володимир Зеленський відреагував на нічний обстріл житлових будинків у Запоріжжі та назвав їх "абсолютним злом".
Своєю чергою, військовий експерт Сергій Грабський вважає, що окупанти обстрілюють Запоріжжя, аби створити передумови для подальшого наступу.
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