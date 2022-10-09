Даша Квіткова налякала фото, де вона лежить під крапельницею

Блогерка розповіла, чому їй ставили крапельницю.
Дружина ведучого Микити Добриніна - Даша Квіткова – змусила своїх прихильників неабияк хвилюватися.
Так, в Instagram-stories знаменитість опублікувала знімок, де вона лежить на ліжку, а до її руки приєднана система крапельниці. Даша поспішила заспокоїти фанів, що з її здоров'ям все гаразд.
Вона пояснила, що у її організмі не вистачає заліза. Тож Квіткова мусила лягти під крапельницю, аби прокапати необхідний елемент.
"Трішки заліза, якого не вистачає", - поділилася Даша.
Загалом, раніше Квіткова розповідала, що проблеми зі здоров'ям вона все ж таки має. Так, у знаменитості не все гаразд зі спиною, лікар навіть заборонив блогерці її навантажувати. Тож нині дружина Добриніна займається відновленням. Тим більше Даша і Микита планують стати батьками вдруге, а для цього Квіткова має вилікувати спину.
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