Даша Квіткова налякала фото, де вона лежить під крапельницею

Дружина ведучого Микити Добриніна - Даша Квіткова – змусила своїх прихильників неабияк хвилюватися.

Так, в Instagram-stories знаменитість опублікувала знімок, де вона лежить на ліжку, а до її руки приєднана система крапельниці. Даша поспішила заспокоїти фанів, що з її здоров'ям все гаразд.

Вона пояснила, що у її організмі не вистачає заліза. Тож Квіткова мусила лягти під крапельницю, аби прокапати необхідний елемент.

"Трішки заліза, якого не вистачає", - поділилася Даша.

Даша Квіткова під крапельницею / Фото: instagram.com/kvittkova

Загалом, раніше Квіткова розповідала, що проблеми зі здоров'ям вона все ж таки має. Так, у знаменитості не все гаразд зі спиною, лікар навіть заборонив блогерці її навантажувати. Тож нині дружина Добриніна займається відновленням. Тим більше Даша і Микита планують стати батьками вдруге, а для цього Квіткова має вилікувати спину.

Читайте також: