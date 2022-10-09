Який курс валют закладений урядом у бюджет 2023 року

Який прогноз курсу валют у 2023 році закладений Кабінетом міністрів на наступний рік

Уряд у проєкті держбюджету-2023 прогнозує технічний розрахунковий курс валют на рівні 42,2 гривні за долар.

Про це повідомив заступник голови Ради Національного банку Василь Фурман.

На його думку, одним з головних чинників, що впливатиме на курс гривні, буде ситуація на фронті. При цьому він додав, що Кабмін робить ставку на іноземні запозичення. "США вже заявили, що щомісяця до кінця війни вони готові нам виділяти 1,5 мільярда доларів. Також є запит до наших європейських партнерів, які обіцяють таку саму суму. Також тривають переговори щодо нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом".

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