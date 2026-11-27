Как загустить суп без муки и крахмала / © pexels.com

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Сделать блюдо более густым можно с помощью обычных овощей, картофеля, риса, фасоли или даже кусочка хлеба. Такие кулинарные уловки использовали еще наши бабушки, когда хотели сделать обед сытнее и придать ему приятную консистенцию.

Способ загущения зависит от того, какой суп вы готовите. Для овощного подойдет пюре из части ингредиентов, для бобового — размятая фасоль или чечевица, а для сливочного супа можно использовать картофель или немного сливочного масла. Рассказываем чем загустить суп без муки и как сделать это правильно.

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Загустите суп с помощью картофеля

Картофель — один из самых простых продуктов для загущения супа. Во время варки она размягчается, а ее крахмал помогает сделать бульон более густым.

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Если суп уже готов, достаньте из кастрюли несколько картофелин, разомните их вилкой или превратите в пюре с помощью блендера. Затем верните массу в суп и хорошо перемешайте.

Еще один вариант — добавить дополнительный картофель в начале приготовления. Когда она сварится, часть можно измельчить прямо в кастрюле.

Это хорошо подходит для овощных супов, борща, супа с фасолью, грибного супа и блюд с мясом.

Превратите часть овощей в пюре

Если суп содержит морковь, лук, тыкву, кабачок, брокколи или другие овощи, они могут стать естественным загустителем.

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Достаньте один-два черпака готовых овощей вместе с небольшим количеством бульона. Измельчите блендером до однородной консистенции, а затем верните в кастрюлю.

Так суп станет более густым, а его вкус останется практически неизменным. К тому же, не придется добавлять отдельные ингредиенты.

Особенно хорошо этот прием работает с овощными супами, супами-пюре и блюдами, в которых есть картофель, лук или сладкий перец.

Разомните фасоль, горох или чечевицу

Бобовые содержат много крахмала и белка, поэтому прекрасно помогают сделать суп более густым и сытным.

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Если вы готовите гороховый суп, суп с чечевицей или фасолью, не обязательно добавлять муку или крахмал. Достаточно размять часть готовых бобовых пестичками или блендером.

Для супа с целыми зернами фасоли можно оставить большую часть ингредиентов неизменной, а несколько ложек превратить в пюре. После перемешивания блюдо приобретет более густую консистенцию, но сохранит привычный вид.

Такой способ также подходит для приготовления густых овощных рагу и домашних пюре.

Добавьте рис, овсянку или другие крупы

Крупы могут выполнять роль загустителя, особенно, если суп готовится с овощами или имеет нежную консистенцию.

Рис хорошо подходит для куриных супов, овощных блюд и супов-пюре. Овсяные хлопья можно добавить в овощной суп, а перловку или гречку — к более сытным блюдам.

Чтобы получить более густую консистенцию, сварите крупу до мягкости, а затем измельчите часть супа блендером. Если крупа уже разварилась, достаточно перемешать блюдо — она постепенно станет гуще.

Важно учитывать, что крупы продолжают впитывать жидкость даже после приготовления. Поэтому лучше добавлять их небольшими порциями, чтобы суп не превратился в кашу.

Используйте сухой хлеб

Сухой хлеб может помочь загустить суп. Этот способ особенно подходит для густых овощных блюд, супов с бобовыми и наваристых супов с насыщенным вкусом.

Лучше всего использовать подсушенный ржаной или пшеничный хлеб. Его можно натереть на мелкой терке или раскрошить, а затем добавить в кастрюлю.

Хлеб быстро впитывает жидкость и размягчается. По желанию можно измельчить суп блендером, чтобы получить более однородную текстуру.

Учитывайте, что ржаной хлеб может изменить цвет и вкус блюда, поэтому его лучше использовать для супов, которым подходит выразительный аромат.

Загустите суп кукурузным крахмалом

Если нужно быстро сделать суп более густым, можно воспользоваться крахмалом. Он не придает выраженного вкуса, поэтому подходит для многих блюд, в которых не хочется ощущать мучную нотку.

Чтобы не образовались комочки, сначала растворите крахмал в небольшом количестве холодной воды. Затем тонкой струйкой влейте смесь в горячий суп, постоянно помешивая.

Затем доведите блюдо до кипения и проварите еще несколько минут. Крахмал начнет действовать, и суп станет гуще.

Не добавляйте его слишком много: чрезмерное количество может сделать консистенцию супа липкой или слишком плотной. Лучше добавить немного, оценить результат и при необходимости повторить.

Добавьте сливочное масло или яичный желток

Если хочется сделать суп более нежным, можно использовать сливочное масло. Его добавляют в конце приготовления, когда кастрюлю уже сняли с огня. Масло помогает придать блюду более кремовую текстуру и мягкий вкус.

Для более густого и насыщенного супа также используют яичный желток, смешанный со сливками. Эту смесь нужно сначала разбавить несколькими ложками горячего бульона, постоянно помешивая, а затем влить в суп.

Важно не кипятить блюдо после добавления яичной смеси, иначе желток может свернуться. Для безопасного приготовления яйца должны пройти термическую обработку.

Такой способ подходит для крем-супов, овощных супов и блюд с мягким вкусом.

Какой способ загущения супа выбрать

В зависимости от рецепта, можно воспользоваться разными кулинарными ухищрениями:

Овощной суп — измельчите часть моркови, картофеля, лука или других овощей. Гороховый суп — разомните часть гороха. Суп с фасолью — сделайте пюре из нескольких ложек фасоли. Куриный суп — добавьте немного риса или картофельного пюре. Грибной суп — загустите его картофелем или небольшим количеством крахмала. Крем-суп — используйте картофель, рис, сливки или сливочное масло. Суп с томатами можно дольше проварить его без крышки, чтобы испарилась лишняя жидкость.

Если суп получился жидким, лучше сначала попробовать загустить его продуктами, которые уже есть в составе. Это позволит сохранить вкус блюда и избежать лишних ингредиентов.

FAQ

Как загустить суп без муки?

Проще всего загустить суп без муки с помощью картофеля, овощей, фасоли, гороха или риса. Достаньте часть готовых ингредиентов, измельчите блендером или разомните вилкой и верните в кастрюлю. Так суп станет гуще, а его вкус останется естественным.

Что делать, если суп получился слишком редким?

Если суп получился слишком редким, попробуйте проварить его без крышки на небольшом огне, чтобы испарилась лишняя жидкость. Если этого недостаточно, можно добавить картофельное пюре, измельченные овощи, размятые бобовые или немного крахмала, предварительно разбавленного в холодной воде. Выбирайте способ, который лучше всего подходит в состав супа.

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